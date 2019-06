Putin zakázal ruským aerolinkám létat do Gruzie

Ruský prezident Vladimir Putin v zjevné reakci na politickou krizi v Tbilisi, kde vypukly protivládní a protiruské demonstrace, zakázal ruským aerolinkám od 8. července létat do Gruzie. O prezidentově výnosu informoval Kreml.

"Od 8. července se ruským leteckým společnostem dočasně zakazuje uskutečňovat vzdušnou přepravu občanů z území Ruské federace na území Gruzie," citovala z dokumentu agentura TASS.

Putinův výnos také doporučil cestovním kancelářím, aby se po dobu zákazu zdržely realizace svých zájezdů. Prezident nařídil vládě, aby napomohla ruským občanům v Gruzii s návratem do vlasti.

Ruské ministerstvo zahraničí již dříve doporučilo ruským občanům vyvarovat se cest do Gruzie.

Nepokoje v Tbilisi vyvolala ve čtvrtek návštěva ruských poslanců, z nichž jeden usedl do křesla předsedy gruzínského parlamentu. To si opozice vyložila jako provokaci. Dav demonstrantů se pokusil vtrhnout do sídla parlamentu, policie k jejich rozprášení použila slzný plyn, vodní děla i gumové projektily. Média referují o 240 zraněných a třech stovkách zatčených.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za "nepřítele a okupanta" a naznačila, že v pozadí protestů stojí "pátá kolona" Moskvy. Naopak Moskva kritizovala radikální gruzínské politiky za to, co označila za "protiruskou provokací".

Protesty pokračují i v pátek, i když mezitím odstoupil předseda gruzínského parlamentu. Opozice se dožaduje demise ministra vnitra, zodpovědného za čtvrteční zásah, a vypsání předčasných voleb.