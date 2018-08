Režisér Sencov hladoví třetí měsíc a je čím dál slabší

Právník ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, který v ruském vězení drží od poloviny května hladovku, uvedl, že jeho klient je čím dál slabší. Sencov 87. den odmítá potravu. Domáhá se tak propuštění 64 jiných Ukrajinců z ruských věznic, které označuje za politické vězně.

Filmařův právník Dmitrij Dinze po úterní návštěvě svého klienta v sibiřském městě Labytnangi uvedl, že Sencov má velice nízkou hladinu hemoglobinu v krvi; anémie bývá mimo jiné provázena zvýšenou únavou a bolestmi hlavy či poruchami soustředění.

Vězeň se cítí slabý, ale už dvakrát odmítl převoz do nemocnice, prý kvůli nepřátelsky se chovajícímu personálu. Převoz do zdravotnického zařízení v jiném městě by podle advokáta nemusel přežít. Hladovku ale přerušit nehodlá. Při návštěvě duchovního odmítl nechat se vyzpovídat, uvedl server Newsru.com s odvoláním na vězeňskou správu.

Sencova, který je odpůrcem ruské anexe Krymu, v srpnu 2015 odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku. Odsouzen byl za terorismus v procesu, který organizace Amnesty International kritizovala jako stalinistický. Za jeho propuštění se zasazovali známí umělci, ochránci lidských práv i politici, ale dosud marně.