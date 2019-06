Ruská střední třída se od roku 2014 zmenšila o pětinu

Ruská střední třída se od začátku hospodářské krize v Rusku v roce 2014 zmenšila téměř o pětinu. Vyplývá to ze studie moskevského finančního ústavu Alfa Bank, na kterou upozornil deník The Moscow Times. Rusové jsou nyní také opatrnější a méně se pouštějí i do podnikání.

Nízké ceny ropy a západní sankce snižují reálné příjmy Rusů už pátým rokem. Ekonomové předpovídají, že kupní síla obyvatel bude klesat i v roce letošním, navzdory vládním předpokladům, které slibují mírný růst.

Studie uvádí, že ke střední třídě se momentálně v Rusku řadí 30 procent obyvatelstva, což je o sedm procentních bodů méně než v roce 2014. Materiál považuje za střední třídu ty, kteří vydělávají 39 tisíc až 99 tisíc rublů (asi 14 tisíc a 35.500 korun) měsíčně.

"Je to přesně ta střední třída, která se stala největší obětí slábnoucí ekonomiky - její příjmy v posledních deseti letech stagnují," uvádí studie Alfa Bank.

Příslušníci střední třídy začali být už od globální finanční krize v roce 2008 opatrnější. Berou si méně půjček a raději usilují o stabilní zaměstnání, než aby začínali s podnikáním.

Stagnaci mezd ruské střední třídy v letech 2008 až 2018 doprovázel růst platů vyšší i nižší střídy, což podle studie Alfa Bank odráží celosvětový trend.

Největší ruská banka Sberbank uvedla, že počet Rusů, kteří se považují za střední třídu, se od roku 2014 snížil ze 60 procent na 47.