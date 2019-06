Ruské tajné služby šířily vymyšlené zprávy. Cílily na Západ

Ruské tajné služby během minulých pěti let šířily po sociálních sítích vymyšlené zprávy s cílem vyvolat napětí mezi západními zeměmi. Podle dnešní zprávy listu The Guardian to potvrzuje nová studie výzkumné skupiny Atlantic Council, který se zabývá analýzou internetové komunikace. Ruská kampaň byla prý soustavná, důmyslná a dobře financovaná. Efekt byl ale téměř nulový.

Mezi smyšlenými informacemi šířenými internetem bylo například tvrzení, že loňský útok armádním jedem novičok v anglickém Salisbury, namířený proti bývalému ruskému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři, byl dílem severoirských teroristů. Původcem zprávy měl podle ruských dezinformátorů být tehdejší britský ministr obrany Gavin Williamson.

Zřejmě nejagresivnějším tvrzením ruských špionů byla informace o tom, že radikální oponenti brexitu chystají atentát proti bývalému britskému ministru zahraničí Borisi Johnsonovi. Jako zdroj informace byl uveden španělský ministr zahraničí

Vylhané zprávy Rusové šířili na třiceti komunikačních platformách v devíti jazycích po dobu pěti let, uvádí studie. Podle jejích autorů původci lživých zpráv nebyli zaměstnanci ruské "trollí farmy" v Petrohradu, o níž se často píše, ale přímo agenti ruské tajné služby, nejspíš armádní rozvědky GRU.

Jedním z jejich "obětí" byl známý americký republikánský senátor Marco Rubio. Ruští agenti vyrobili jeho údajný tweet o tom, že britská elektronická rozvědka GCHQ v roce 2016 sledovala Donalda Trumpa a loni vyráběla vylhané zprávy, aby podpořila opoziční demokraty v amerických kongresových volbách. "Nikdo, ani náš nejbližší spojenec, nemá právo ohrožovat naší demokracii a národní bezpečnost," tvrdí Rubio ve tweetu vyrobeném v centrále GRU. Zprávu převzala ruská propagandistická televize RT.

Podle expertů ze skupiny Atlantic Council ale ruská kampaň měla mizivý dopad. "Úsilí bylo ohromné, ale efekt byl ve srovnání s ním nebývale malý," řekl britskému listu analytik Ben Nimmo, který ruskou kampaň označil za "bizarní".