Ruské torpédo soudného dne. "Umí" zničit i New York

Rusové mají nový hit mezi zbraněmi - jaderné torpédo s dosahem až deset tisíc kilometrů, určené hlavně k útokům na pobřežní města. Experti soudí, že jeho výbuch, následná vlna tsunami a radiace by dokázaly zničit i takové aglomerace, jako je třeba americký New York.

Naposledy se informace o nové zbrani objevila v uniklém dokumentu amerického ministerstva obrany s názvem Nuclear Posture Review (Přehled jaderného potenciálu). Ve čtyřiašedesátistránkovém souboru jde konkrétně o jednu větu: "Rusko také vyvíjí přinejmenším dva systémy mezikontinentálního dosahu: nadzvukový kluzák a autonomní podmořské torpédo s nukleární hlavicí." O obou systémech existují v médiích zatím jen sporadické zmínky a nikdo z civilistů je pořádně neviděl. Jejich výroba se ovšem již připravuje, a u kluzáku dokonce proběhly první testy.

Bomba na kluzáku

Nadzvukový kluzák je známější částí programu, má své označení YU-71 neboli projekt 4202 a v říjnu 2016 absolvoval testovací odpálení na vojenském polygonu v Orenburské oblasti. Doletěl až na šest tisíc kilometrů vzdálenou Kamčatku.

Kluzák nejprve vynese na balistickou dráhu klasická raketa. Poté, co dosáhne svého vrcholu a spotřebuje palivo, se od ní kluzák s jadernou hlavicí odpojí a pokračuje v letu bez motorů. Může přitom manévrovat a neletí po klasické balistické dráze, kterou jinak moderní protiraketové systémy dokážou hbitě propočítat a hlavici sestřelit. Ruští zbrojaři doufají, že takto oklamou systém protiraketové obrany budovaný Spojenými státy za mnoho miliard. Jak test dopadl, není jasné, vývojový tým ale přiznává potíže především s nalezením vhodných materiálů, které by vydržely teploty nad 1500 °C při průletu atmosférou.

Radioaktivní tsunami

Druhý projekt s názvem Status-6, v USA někdy označovaný jako Kanyon, je jaderné torpédo o délce 24 metrů a průměru 1,6 metru. Konstrukční kancelář Rubin-sever ze severodvinských loděnic zveřejnila v červenci 2016 některá technická data, podle nichž má podmořská zbraň vlastní atomový reaktor a urazí vzdálenost deset tisíc kilometrů až v kilometrové hloubce. Pluje přitom rychlostí 56 uzlů (přes 100 km/h). Může nést jadernou hlavici o síle desítek megatun TNT a to už je obrovská síla, když si vezmeme, že bomba shozená na Hirošimu měla ekvivalent "pouhých" 15 kilotun.

Status-6 někdy experti označují jako "zbraň soudného dne". Torpédo je předurčeno hlavně k útokům na pobřežní města, dokáže totiž při podmořském výbuchu vyvolat vlnu tsunami vysokou až několik stovek metrů a radioaktivní vodou zamořit pobřeží tak, že se rozsáhlé oblasti stanou nadlouho neobyvatelné. Podmořskou pumu je možné využít i proti cílům, jako jsou přístavy nebo velká uskupení plavidel včetně letadlových lodí. "Použití této zbraně by mělo katastrofický dopad na pobřežní města i námořní zařízení v Evropě i USA," řekl bývalý analytik CIA Jack Caravelli portálu The Washington Free Beacon.

"Omyl" v televizi

"Podobné zbraně vznikaly už v dobách studené války a teď se opět zdokonalují a modernizují," říká známý vojenský komentátor Pavel Felgenhauer. Podle námořního analytika Normana Polmara měl Status-6 svého předchůdce v podobě zhruba stejně velkého torpéda T-15 s dosahem kolem 28 kilometrů a jadernou hlavicí. "Sověti ho začali konstruovat v začátcích jaderného věku a bylo určeno rovněž k útoku na pobřežní města a přístavy," dodává Polmar. Status-6 tak vlastně vychází z půlstoletí starého konceptu, jen je díky dnešní pokročilé technice ještě mnohem ničivější.

Zajímavé bylo, jak se o přísně tajném projektu dozvěděla veřejnost. Televize NTV a státní První kanál, oba kontrolované Kremlem, první informace odvysílaly večer 10. listopadu 2015, údajně omylem. "Jde o novou zbraň určenou k útokům na ekonomické zázemí nepřítele u pobřeží," konstatovaly televize a dodaly, že zavedení do výzbroje bude trvat minimálně deset let.

Dmitrij Peskov, mluvčí prezidenta Vladimira Putina, rychle přispěchal s prohlášením, že se do vysílání v důsledku chyby dostala tajná data a podobná věc se už nesmí opakovat. Jenže mnozí experti na dění v Rusku to za chybu nepovažují. "Možná se v Moskvě rozhodli, že nějaký ten únik informací neuškodí," řekl Pavel Podvig, autor blogu o ruských ozbrojených silách, Rádiu Svobodná Evropa. "Odhalení mohlo být úmyslné," soudí komentátor Felgenhauer. "Bez toho, aniž by se o zbraních protivníka vědělo, totiž jaderné odstrašení nefunguje," dodává.

Autor je editorem Českého rozhlasu Radiožurnálu