Rusko a Ukrajina připravují výměnu zajatců

Pět Ukrajinců vězněných v Rusku bylo převezeno do moskevské vazební věznice, aby mohli být do konce srpna vyměněni za ruské vězně na Ukrajině. Píší o tom ruská a ukrajinská média. Součástí připravované výměny by podle informovaného ruského listu Kommersant měli být i ukrajinští námořníci zadržení v Rusku při loňském incidentu v Kerčském průlivu východně od anektovaného Krymu.

Výměna vězňů je častým tématem ukrajinských a ruských expertů na mírových rozhovorech v běloruském Minsku. Přestože už minská mírová dohoda z února 2015 předpokládala výměnu zajatců ve formátu "všichni za všechny", ve věznicích na Ukrajině, v povstaleckých zónách na Donbasu i v Rusku jsou stále zadržovány desítky lidí, jichž by se výměna mohla týkat. Naděje oživilo zvolení nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který výměnu zajatců označil za jeden ze svých hlavních cílů.

Zatím k poslední větší výměně došlo v prosinci 2017 mezi Kyjevem a donbaskými separatisty. Ukrajina tehdy propustila 223 zadržených osob, povstalci 73 ukrajinských zajatců. Aktuální počty vězněných nejsou k dispozici, podle nepotvrzených zpráv vězní Ukrajina asi stovku povstaleckých bojovníků jen z Doněcké oblasti, druhá strana zajala asi 50 Ukrajinců.

Zadržované i odsouzené osoby by v rámci výměny mohly vyjít na svobodu do konce srpna, napsal Kommersant. Téměř jistě se prý na Ukrajinu vrátí 24 ukrajinských námořníků, zajatých loni v listopadu v Kerčském průlivu údajně za nezákonné překročení ruských hranic. Kyjev na incident hledí jako na "akt ozbrojené agrese" proti lodím ukrajinského vojenského námořnictva.

Do lefortovské věznice v Moskvě byli podle agentury Interfax převezeni odsouzení Ukrajinci Volodymyr Baluch (nezákonné ozbrojování, 43 měsíců vězení), Stanislav Klych (úkladná vražda, 20 let), Oleksandr Kolčenko (terorismus, deset let), Pavlo Hryb (terorismus, šest let) a Mykola Karpjuk (vražda a příprava vraždy, 22,5 roku).

Oficiální ukrajinská místa nechtějí o výměně hovořit, aby nenarušila její přípravu, napsala agentura Unian. Úplný seznam vězňů, kteří mají být vydáni druhé straně, navíc prý ještě není hotov. O výměně řadu týdnů jednaly ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denysovová a její ruská kolegyně Taťjana Moskalkovová.