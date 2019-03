Rusko rozmístilo na Krymu strategické bombardéry

Evropská unie a Severoatlantická aliance pět let po ruské anexi Krymu připomněly, že Západ ji nadále považuje za nelegální. více Diskuse (9)

Aktualizováno 11.03. 16:48Prezident Miloš Zeman by podpořil posílení mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu. Řekl to v rozhovoru s ČTK u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do... víceDiskuse (8)