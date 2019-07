Rusko staví v Bolívii jaderné středisko. Bude stát tisíce metrů nad mořem

Rusko staví v Bolívii výzkumné středisko s jaderným reaktorem, které bude jedinečné tím, že bude stát v nadmořské výšce přes čtyři tisíce metrů. Po čtvrtečním setkání ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Bolívie Eva Moralese o tom informovala agentura TASS. Prezidenti se dohodli i na dalších projektech spolupráce, mimo jiné v zemědělství či v těžbě a využití lithia.

"Společnost Rosatom je blízko dokončení výstavby jaderného výzkumného střediska. Jde o jedinečný projekt: reaktor bude ve výšce asi 4000 metrů nad mořem," řekl po setkání s Moralesem v Moskvě Putin. "Centrum se bude zabývat mírovým vědeckým využitím jaderné energie v geologii, zdravotnictví či zemědělství," dodal ruský prezident.

Také podle jednoho z šéfů Rosatomu Jevgenije Pakermanova jde o jedinečný projekt. "Toto středisko se zapíše do Guinnessovy knihy rekordů, protože bude tak vysoko nad mořem," řekl Pakermanov při nedávné návštěvě v Bolívii. Dohodu o výstavbě jaderného střediska u bolivijského města El Alto podepsali ruská a bolivijská vláda už v roce 2016, stavět se začalo v létě 2018.

El Alto je hustě osídlené město, které tvoří s metropolí la Pazem asi milionovou aglomeraci.

Spolupráci s Ruskem a také s Čínou ale kritizuje bolivijská opozice, podle níž tyto dvě země získávají značný vliv v regionu a Bolívie se u nich příliš zadlužuje. Zatímco Rosatom staví jaderné centrum u El Alto, ruská společnost Gazprom investovala už asi 500 milionů dolarů (11,4 miliardy korun) do bolivijského ropného a plynárenského průmyslu.

Rusko se také zajímá o bolivijská ložiska lithia, které se používá mimo jiné při výrobě baterií. Už v únoru podepsala bolivijská státní společnost YLB dohodu o těžbě lithia s Čínou v hodnotě 2,3 miliardy dolarů (přes 52 miliard korun).

Moskva má také zájem o rozšíření mezinárodního letiště v největším bolivijském městě Santa Cruz a o výstavbu železnice napříč Jižní Amerikou, která má vést z brazilského přístavu Santos přes bolivijské území až do peruánského města Ilo na pobřeží Tichého oceánu. Tento železniční koridor by měl být podle agentury TASS postaven do roku 2023.