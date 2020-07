Rusko zvažuje povinné alkoholové zámky v autech

Rusko zvažuje, že automobily v zemi budou muset být vybaveny zařízením, které na základě vyhodnocení dechu nedovolí opilému řidiči nastartovat a znemožní tak jízdu pod vlivem alkoholu. Úřady nyní řeší, jak povzbudit výrobce, aby tyto alkoholové zámky montovali do nových aut přímo na výrobních linkách.

"Perspektiva alkoholového zámku v ruských autech není za horami," upozornil list Kommersant. Ministerstvo průmyslu prý chce ještě do konce letošního roku vypracovat koncepci, jak prosadit hromadné používání podobného zámku.

Zařízeními se stejnou funkcí mají být od roku 2022 vybaveny všechny dopravní prostředky vyrobené v Evropské unii, připomněl deník unijní plány. Dodal, že v Rusku podle expertů takový krok nevyhnutelně povede ke zdražení aut, protože vzpomínané zámky stojí od 25 tisíc do 120 tisíc rublů (asi 7700 až 37 tisíc korun). Oponenti namítají, že systém bude velice pravděpodobně poruchový.

Bezpečnost na silnicích

Rusko se roky snaží zlepšovat bezpečnost silničního provozu. Ačkoli úřední statistiky ukazují, že se situace zlepšuje, loni na silnicích zemřelo kolem 17 tisíc Rusů, což je mnohem více než v jiných zemích, podotkla agentura Reuters. Připomněla, že snaha předchozí vlády dosáhnout zabudování alkoholových zámků do ruských aut byla neúspěšná a že tento krok by pro automobilky znamenal jen další náklady v době, kdy pod vlivem pandemie poptávka zeslábla.

Rusové mají dlouhodobě pověst národa, který holdují zejména vodce ve velkém množství. Ale podle loňské zprávy Světové zdravotnické organizace klesla spotřeba alkoholu v zemi mezi roky 2003 až 2016 o 43 procent zásluhou zvýšení daní a zdražení lihovin. Prezident Vladimir Putin svou pověst dlouhodobě staví na střízlivosti na rozdíl od jeho předchůdce Borise Jelcina, kterého si mnozí Rusové dodnes spojují s opileckými žertíky a přešlapy, poznamenal Reuters.

Kommersant připomněl, že alkoholové zámky se nejprve objevily ve Švédsku na konci 90. let. V současnosti se tato zařízení v mnoha zemích používají ve vozech delikventů, kteří v minulosti měli problém s řízením v opilosti, anebo pro kontrolu řidičů přepravujících cestující. V Austrálii si provinilci musí takové zámky do auta nechat namontovat na svůj účet a jsou povinni podstupovat každý měsíc kontroly. V Litvě od počátku roku platí, že provinilec si může o rok zkrátit dobu bez řidičského oprávnění, pokud svolí se zabudováním alkoholového zámku do svého auta. V Rusku se tyto zámky zkoušely ve školních autobusech ve dvou z 85 regionů, ale experiment nepřerostl fázi pilotního projektu.