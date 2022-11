Ruský opoziční politik Jašin očekává uvěznění, hrozí mu deset let

Ruský opoziční politik Ilja Jašin, kterému nyní hrozí deset let vězení za šíření informací o vraždění civilistů v ukrajinském městě Buča během ruské okupace, nelituje, že neprchl z Ruska. "Věznění jednou skončí, ale sebeúcta zůstane," řekl v rozhovoru, který ve středu zveřejnil server Meduza, vycházející v lotyšském exilu. Osobně se mu zdá snazší vyrovnat se s uvězněním ve vlasti než se v exilu trápit pochybami a pokoušet se ospravedlnit. "Je jednoduší inkasovat úder než utéct před rvačkou," dodal na vysvětlenou.

Politik, kterého ve středu čeká začátek soudního procesu, naopak lituje vlastní naivity a podcenění brutality režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Lituji snad jen vlastní naivity. Moji spolupracovníci a já sám jsme celou dobu žili v iluzích a věřili, že lze nějak zásadně změnit putinský systém civilizovanými metodami. Třeba shromáždíme milion podpisů pod peticí, zvolíme 500 městských poslanců, uspořádáme demonstraci či sérii protestů. Napíšeme článek či natočíme šot, ve kterém vše srozumitelně vysvětlíme. Ještě chvilku a Putin sám uteče a svoboda nás radostně přivítá u vchodu," sebeironicky poznamenal Jašin.

"Jak říkával (zavražděný opoziční předák) Boris Němcov, my jsme pokaždé, v každé historické etapě podceňovali zvrácenost toho člověka (Putina), a proto jsme prohrávali. Na demonstrace reagoval zmlácením demonstrantů v městských ulicích a vězněním. Po protikorupčním vyšetřování, vedeném Němcovem a (dalším opozičním politikem Alexejem) Navalným, následovaly vraždy a pokusy o sprovození ze světa. A na otázku ohledně střídání u moci odpověděl velkou a krvavou válkou," řekl.

Nicméně dodal, že se lze na druhé straně ptát, co jiného měla opozice dělat. Měla se snad stát bezohlednější, podpalovat, vyhazovat do povětří a zabíjet? "To nebylo možné, nejsme vrazi, jsme z jiného těsta. Vím, že jsem čestně a důsledně dělal vše, co jsem mohl v podmínkách sílící diktatury. Ale skutečně je mi líto, že to nepřineslo vytoužený výsledek a má země se zvrhla v příšernou změť krve a špíny," prohlásil Jašin.

Nemyslí si, že po Putinovi se vše automaticky vrátí do normálního stavu, spíše Rusko čeká pochmurné období zmatků a dosti pravděpodobně vláda vojenské junty, které se občané budou muset postavit podobně jako v srpnu 1991 pokusu o komunistický puč. Budoucí krásné Rusko samo od sebe nevznikne, ale Jašin se domnívá, že demokraté by tentokrát mohli vyhrát, protože společnost je unavena agresí a násilím a demokraté nabízejí lidem mír a klidný rozvoj.

"Když se podíváme na dějiny Ruska, uvidíme spoustu krve, hoře a krutosti. Po staletí náš lid zaháněli do nevolnictví a zacházeli s ním jako s dobytkem. Ale lidé pokaždé kladli odpor. Vždy se našli lidé, kteří v beznadějné situaci a často za cenu obětování vlastního života narovnali ramena a vystoupili proti. V duši národa se bez ohledu na vše zachovalo tíhnutí ke svobodě a spravedlnosti. Žije v nás. Ani car, ani rudí komisaři, ani generální tajemníci, ani tajní agenti je nedokázali vypálit. Proto věřím, že Rusko nakonec bude svobodné a spravedlivé," dodal.