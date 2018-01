Rusové podezřívají Američany z účasti na útoku dronů

V době nedávného útoku třinácti dronů na ruské vojenské základny v Sýrii nedaleko operoval americký výzvědný letoun. Oznámilo to v Moskvě ruské ministerstvo obrany. Podle ruské armády je to "podivná shoda okolností".

Rusko v pondělí sdělilo, že v noci na sobotu jeho armáda odrazila masivní útok 13 teroristických bezpilotních letounů na základny Tartús a Hmímím v Sýrii. Sedm dronů zničily ruské protiraketové systémy Pancir, řízení zbylých šesti se Rusům podařilo ovládnout a tři z nich přistály. Organizátorem útoku mohla být podle Moskvy jen země disponující "vysokými technologickými možnostmi".

Ruské ministerstvo obrany si v úterním prohlášení položilo otázku, "proč v době útoku teroristů nad Středozemním mořem ve výšce 7 tisíc metrů operoval víc než čtyři hodiny mezi základnami Tartús a Hmímím právě výzvědný letoun USA". Ministerstvo zároveň upozornilo, že v informacích o útoku na dvě ruské základny záměrně vynechalo jakoukoli zmínku o konkrétním státu nebo o konkrétních technologiích.

Zmínky o konkrétním státu se zato z úst ruských politiků hojně objevují médiích. Šéf branného výboru horní komory ruského parlamentu Viktor Bondarev agentuře Interfax řekl, že "všem je jasné, kdo za útočníky stojí".

"USA nejdřív pod záminkou boje s totalitním režimem a na podporu opozice vtrhly bez mandátu OSN do svrchované země a pustily se do podněcování občanské války, do ozbrojování, financování a výcviku teroristických organizací. Teď spolu s podřízenými zeměmi dodávají teroristům vysoce vyspělé bezpilotní aparáty," konstatoval Bondarev, bývalý vrchní velitel ruského letectva.