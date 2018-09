Rusové protestují proti důchodové reformě. Putin: Je to finanční nutnost

Tisíce lidí po celém Rusku se v neděli připojily k protestům proti vládnímu plánu zvýšit věk odchodu do důchodu, přestože prezident Vladimir Putin tento týden naznačil možnost zmírnění neoblíbené důchodové reformy. Demonstrace organizované komunistickou stranou byly ohlášeny z Moskvy, ale také z Vladivostoku, Simferopolu, Omsku či Novosibirsku.

V Moskvě se podle nevládní organizace White Counter zhruba 2,5 kilometru od Kremlu sešlo kolem devíti tisíc lidí. Moskevská policie počet demonstrantů odhadla na šest tisíc. Mnozí přinesli rudé vlajky a transparenty s názvem organizátora protestu či vyjadřující nesouhlas s výší věku odchodu do důchodu. Na jednom velkém transparentu byl nápis "Nevěříme Jednotnému Rusku", tedy Putinově vládnoucí straně, a kresba červené pěsti, která dává ránu logu Putinovy strany, bílému polárnímu medvědovi.

In #Moscow, #Russia, ~9,000 residents joined a rally organised by the KPRF party in protest of the proposed retirement age increases:



https://t.co/4vseIaQUDC pic.twitter.com/FAxRZyCTOZ - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 2. září 2018

Na moskevské demonstraci vystoupil i lídr komunistické strany Gennadij Zjuganov, který reformu označil za kanibalistickou. Přečetl také seznam návrhů své strany, jak by vláda měla získat finanční prostředky pro státní rozpočet, místo zvýšení věku odchodu do důchodu; komunistická doporučení jsou zaměřená na zdanění takzvaných oligarchů.

Penzijní reforma byla představena v červnu a prošla již prvním čtením v dolní komoře parlamentu. Reforma má zvýšit věk odchodu do důchodu pro ženy na 63 let z nynějších 55 let a u mužů na 65 let z dosavadních 60. Prodloužení aktivního pracovního věku přitom vyvolalo v Rusku protesty už na jaře záhy po oznámení, že se taková změna chystá. Podle průzkumů je proti reformě 90 procent Rusů.

Putin ve svém středečním projevu vzal osobní zodpovědnost za reformu a označil ji za finanční nutnost. Požádal také obyvatele Ruska o porozumění. Navrhl současně zmírnit věk odchodu do důchodu pro ženy, u mužů má být zachován.

Důchodová reforma poprvé po dlouhé době snížila Putinovu popularitu. Podle průzkumu nezávislého sociologického střediska Levada obliba hlavy státu od oznámení návrhu reformy klesla zhruba o deset procentních bodů, stále má však podporu kolem 70 procent Rusů.