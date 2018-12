Rusové se pochlubili novou "suberzbraní", střela úspěšně zasáhla cíl

Rusko ve středu úspěšně vyzkoušelo raketu Avangard, jejíž okřídlená bojová část dosahuje hyperzvukové rychlosti. Zkoušce přihlížel osobně ruský prezident Vladimir Putin jako vrchní velitel. Manévrující střela nakonec zasáhla cíl na Kamčatce, uvedla agentura TASS s odvoláním na vyjádření Kremlu.

"Putin dorazil do řídicího střediska a vydal rozkaz přistoupit ke zkouškám," uvedl Kreml podle agentury. "Raketu odpálila jednotka raketových vojsk strategického určení ze základny Dombarovskij na cíl na polygonu Kura v Kamčatském kraji. Během letu hyperzvukovou rychlostí okřídlená část uskutečnila vertikální a horizontální manévry a v určené době zasáhla cíl," dodala. Program letových zkoušek tím byl splněn, což umožňuje "ve stanovené době" přijmout Avangard do výzbroje.

Raketa Avangard má podle Putina mezikontinentální dosah a může letět v atmosféře dvacetinásobně rychleji než zvuk. Přitom dokáže během letu k cíli měnit směr i výšku, čímž je "naprosto nezranitelná" jakýmikoli prostředky protivzdušné obrany, včetně raketových systémů. Navíc je Avangard navržen s využitím nových kompozitních materiálů, takže vydrží teploty dosahující až 2000 stupňů Celsia, jež mohou vzniknout při průletu atmosférou hypersonickou rychlostí, vylíčil ruský prezident letos v létě.

Základna Dombarovskij v Orenburgské oblasti bývá také označována jako kosmodrom Jasnyj.

