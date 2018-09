Ruští agenti podezřelí z otravy Skripala často létali do Ženevy

Dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, které britští vyšetřovatelé podezírají z pokusu o otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, létali podle jejich informací před činem velmi často do švýcarské Ženevy. Itinerář jejich cest sestavil britský deník The Daily Telegraph, který získal údaje o jejich letenkách. Podle listu se proto nyní vyšetřování soustředí na to, co oba muži v Ženevě dělali a s kým se během svých cest setkávali.

"Je to pro probíhající vyšetřování naprosto klíčové," uvedl zdroj deníku The Daily Telegraph.

Agenti GRU, které britské úřady identifikovaly jako Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, si zarezervovali mezi listopadem 2017 a únorem letošního roku celkem devět jednotlivých letů do Ženevy nebo ze Ženevy. Ve městě byli například v době, kdy se tam v listopadu a prosinci 2017 na půdě OSN konaly mírové rozhovory o Sýrii.

Švýcarsko vzhledem ke své neutralitě platí za zemi, kterou příslušníci rozvědek mnoha zemí světa rádi využívají. Navíc tam sídlí řada mezinárodních organizací, které disponují cennými informacemi.

Švýcarská Spolková zpravodajská služba (NDB) byla dříve k setkáním a aktivitám zahraničních agentů na svém území benevolentní, ale nyní je kvůli nově přijatému zákonu o zpravodajských službách monitoruje mnohem bedlivěji, napsal švýcarský deník Tages Anzeiger. Podle listu ale NDB odmítla komentovat, zda byla nějak aktivní v případě podezřelých z otravy Skripala.

Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli v jihoanglickém městě Salisbury 4. března otráveni nervově paralytickou látkou novičok. Oba strávili dlouhé týdny v nemocnici, ale nakonec útok nervovou látkou přežili. V červenci však zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku.

Londýn z útoku na Skripalovy obvinil Rusko. Podle premiérky Theresy Mayové šlo o operaci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Moskva jakýkoli podíl na otravě odmítá, podle ní chybějí k obvinění Ruska jakékoli důkazy.