Sběratel dívčích těl požádal o propuštění, rodiny obětí se děsí

Nechvalně známý sběratel mrtvých dívčích těl Anatolij Moskvin by mohl být propuštěn ze zabezpečené psychiatrické léčebny. Nedávno podal oficiální žádost. Soud by o ní měl rozhodnout ještě tento týden. Zprávu přinesl britský server The Mirror.

Ruský psychopat se proslavil tím, že policie u něj v bytě našla celkem 29 malých děvčat, která vykopal z hrobů a mumifikoval. Následně z nich udělal panenky, které upravoval pomocí rtěnky a make-upu, do vnitřku těl pak instaloval různé hrací skříňky s hudbou.

Ve skutečnosti přitom vystudovaný historik, jenž umí 13 jazyků, navštívil na 700 různých hřbitovů a vykopal až 150 mrtvol žen a mladých dívek. Někdy dokonce sám v hrobech přenocoval. Policie ho zadržela v roce 2011, během následujících dvou let vyšetřování se postupně k hrůzným činům přiznal.

Do vězení však 52letý muž nešel, neboť mu lékaři diagnostikovali schizofrenii, a tak skončil v psychiatrické léčebně. Odtud se nyní snaží odejít, požádal soud o propuštění.

To samozřejmě vyvolalo strašlivé pocity mezi pozůstalými 29 obětí. Kupříkladu 46letá Natalia Šardymová byla matkou desetileté Olgy, jedné z obětí Moskvina. Když chodila navštěvovat hrob své zesnulé dcery, nevěděla, že její ostatky nejsou v rakvi a že už devět let pobývají v bytě Moskvina.

"Opustili jste své dcery v chladném prostředí. Přivedl jsem je zpět domů a zahřál je," vzkázal Moskvin po odsouzení rodičům obětí. Nyní, čtyři roky poté, bude soud rozhodovat, zda ho z psychiatrické léčebny propustí do domácí péče.

Neklidné spaní

Psychiatři podávali soudu zprávu každých šest měsíců o Moskvinově duševním stavu a nedávno zaregistrovali určitý progres v jeho léčbě. I proto se otevřela možnost jeho propuštění. Ruské soudy obvykle hodně dávají na názory expertů, a tak se rodiče obětí přirozeně bojí toho, že by Moskvin mohl být ještě tento týden propuštěn.

"Tohle monstrum přineslo do mého života strach a teror. Trápí mě pomýšlení, že bude mít svobodu a bude moci jít, kam chce. Soud tehdy varoval, že se pro 'své dívky' vrátí, pokud bude někdy propuštěn. Ale na to se už nějak zapomnělo. Nejen má rodina, ale i další rodiny obětí nebudou mít klidné spaní. Musí zůstat pod odborným dohledem," svěřila se pro The Mirror se svými obavami Šardymová, která má dnes devítiletého syna. Její dceru Olgu zavraždil na ulici drogově závislý muž, který ji nejdříve okradl o náušnice a potom zabil úderem kovové tyče do hlavy, protože se mu snažila utéct. Rodiče ji pohřbili v říjnu 2002.

"Nikdy by mě nenapadlo, že o deset let později otevřu znovu její hrob a zjistím, že rakev je prázdná. Moje holčička byla zavražděna. Pokud si někdo opravdu zasloužil klid, tak to byla ona. Ale místo toho byl její hrob vykraden. Devět let žil s mou mumifikovanou dcerou ve svém pokoji. Já jsem ji měla u sebe deset let, on devět," vrací se Šardymová k bolestné události.

Dnes by Olze bylo 26 let. Její matka má její fotografii v kuchyni, kde k ní každodenně promlouvá při vaření. K nadcházejícímu rozhodnutí soudu dodala: "Jsem si jistá, že bude ve svém strašném zvyku pokračovat, pokud se vrátí domů. Bojím se o svého syna. Stále ho doprovázím do školy a pevně ho držím za ruku."