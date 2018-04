Skupina G7 dohlédne na "škodlivé aktivity" Ruska

Ministři zahraničí sedmi velkých světových ekonomik (G7) vytvoří pracovní skupinu, která bude sledovat škodlivé aktivity Ruska. Podle agentury Reuters to prohlásil šéf britské diplomacie Boris Johnson s tím, že G7 se na tom shodla v neděli na úvod svého třídenního ministerského jednání v Torontu.

Johnson řekl, že pracovní skupina se zaměří na ruské aktivity v podobě kybernetických útoků, šíření dezinformací či odstraňování lidí nepohodlných režimu.

"Rusko je tak neuvěřitelně důmyslné v rozsévání pochybností a zmatku, šíření falešných zpráv a ve snaze kalit vodu. My si myslíme, že by se měla G7 pokusit vnést do situace jasno," řekl Johnson.

Jeho německý kolega Heiko Maas už dříve novinářům řekl, že G7 chce formálně vyzvat Rusko, aby se zapojilo do řešení konfliktu v Sýrii, kde Moskva podporuje spolu s Íránem režim prezidenta Bašára Asada. Západ roli Ruska považuje za klíčovou a tvrdí, že bez Ruska není možné krizi v Sýrii politicky vyřešit.

Úřadující ministr zahraničí USA John Sullivan, který resort po odchodu Rexe Tillersona dočasně vede, dnes Rusko varoval, aby se chovalo zodpovědně, jinak ponese za své počínání zodpovědnost. V případě Sýrie pak řekl, že Rusko musí přestat vytvářet překážky, kterými prosazení míru podle něj brání.