Špionáž badatelů: Moskva zakazuje cizím vědcům i hodinky

Ruští vědci varovali před kontroverzním nařízením vlády, které zpřísňuje jejich kontakt se zahraničními partnery. Na omezení zahraničních kontaktů si stěžovala Ruská akademie věd, Kreml slíbil, že záležitost přezkoumá. Ministerstvo vědy a vysokého školství nakonec nová pravidla označilo za nezávazná.

Podle ministerských regulí by ruští vědci měli oznamovat své kontakty s cizinci pět dní předem a po jejich skončení by měli odevzdat podrobnou zprávu. Ministerstvo by mělo dostat předem přesný jmenný seznam všech ruských účastníků schůzek, nikdo další by se jednání neměl právo účastnit. Na jakékoli schůzce musejí být přítomni nejméně dva ruští vědci, kontakt jednotlivců je tak zakázán.

Ministerstvo si vyžádá nejen osobní data ruských vědců, kteří s cizinci jednali, ale i fotokopie pasů jejich zahraničních partnerů. Na schůzkách nesmějí mít zahraniční hosté žádné záznamové zařízení, telefon ani hodinky. Zapovězeny jsou i dalekohledy. Požadavky se vztahují nejen na tuzemská vědecká pracoviště, ale i na ruské vědce pracující v zahraničí.

Podle ruských akademiků jde o krok srovnatelný s drastickými metodami ze sovětské éry a může ruskou vědu v zahraničí diskreditovat. Ministerstvo na protesty reagovalo tvrzením, že jde o "běžnou celosvětovou praxi", která napomůže evidenci zahraničních styků. Svůj výnos nicméně označilo za nezávazné doporučení.

Na problematický výnos reagoval i Kreml. Prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov ministerské rozhodnutí označil za přehnané a dodal, že instrukce připomínají "špionážní manuál". Bdělost podle něj ale není radno zanedbat, protože cizí tajné služby nespí.