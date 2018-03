Svědci popisují hořící peklo, děti nemohly z kina ven

Nedělní požár v obchodním centru v ruském Kemerovu si vyžádal už 64 obětí, mezi nimiž jsou desítky dětí. Dalších deset lidí bojuje o život v nemocnici a stejný počet osob se pohřešuje, tvrdí ruští vyšetřovatelé. Podle nových svědectví nefungovala v době požáru bezpečnostní zařízení, lidé neslyšeli žádné alarmy a únikové východy byly zablokovány. Informovaly o tom servery CNN a ruské Siberian Times a Meduza.

Ruská vyšetřovací komise prozatím zadržela čtyři odpovědné lidi za vážná porušení několika předpisů ohledně zabezpečení obchodního domu. Podle svědectví lidí, kteří si hororové chvilky prožili, nebyly v budově spuštěny požární alarmy a uvězněné děti se nemohly dostat ven únikovými východy, protože byly uzavřeny.

Alexander Lillevyalij se svou ženou Olgou ztratili kvůli požáru všechny své tři dcery, jedenáctiletá dvojčata a pětiletou holčičku, které se šly podívat na animovanou pohádku Sherlock Koumes. Když se kinosál začal zaplňovat kouřem, chtěli se diváci dostat ven, ale marně, únikové východy byly zablokované.

"Má dcera mi pořád volala. Křičel jsem na ně do telefonu, aby se dostaly ven, ale nemohl jsem s tím nic dělat, oheň byl přímo přede mnou. Snažil jsem se k dětem dostat, ale neměl jsem dost sil. Nadýchal jsem tolik kouře, že jsem byl na pokraji omdlení," řekl ruskému serveru Meduza Lillevyalij. "Naše dcery uhořely a my se na to jen mohli dívat," dodala manželka.

Lillevyalij se přesto nevzdával a po požárních schodech se chtěl dostat do patra, kde bylo kino umístěno. Cestou potkal záchranáře, ale ti mu říkali, že musejí jinam, na místo, kam byli zavoláni. Hájili se tím, že to tak mají nařízené. Nedali mu ani dýchací masku, kterou požadoval, když se chtěl do sálu dostat sám na vlastní pěst. "Moje dcery uhořely jen kvůli jejich po*raným pravidlům," řekl.

Skákali z okna

Dvanáctiletá Viktoria Počankinová také uvízla se svými spolužáky ze školy v jednom z kinosálů. Podle Siberian Times v telefonátu své tetě Evženii už jen smířená s osudem řekla: "Všechno tu hoří, dveře jsou zablokované. Nemohu ven. Nemohu dýchat. Tetičko, vyřiď mé rodině, že je všechny miluji. Řekni mámě, že jsem ji milovala."

Jeden z návštěvníků centra uvedl, jak viděl při útěku z hořící budovy padat chlapce z okna. "Nebyl tam žádný požární poplach. Žádné automatické hašení," citovaly ho Siberian Times. Jedna z kamer zachytila, jak jedenáctiletý chlapec skutečně skáče z okna z třetího patra, jen aby unikl silnému kouři. Chlapec zůstává na jednotce intenzivní péče, jeho rodiče a mladší bratr při požáru zemřeli.

"Je to horor. Těžko se popisuje, co se včera stalo. Byl to nejdřív normální den," napsala ve svém příspěvku na Instagramu Anna Zarečnevová, která byla se svou rodinou v kině na filmu nového dílu Pacific Rim. "Někde uprostřed filmu se otevřely dveře a z haly bylo slyšet křik: Hoří, hoří! Žádné alarmy slyšet nebyly. Dav se dral nejbližšími dveřmi pryč. Druhý východ byl z nějakého důvodu uzavřen. Když jsme se dostali ven, všude byl jen hustý černý kouř, který zaplnil dětské hřiště a druhý kinosál. Jinak nebylo vidět vůbec nic. A nebyl už tam žádný vzduch," popsala.

People trying to break the locked door to escape the mall on fire. Instagram broadcast.

Already six confirmed casualties and 35+ missing. This could be their last broadcast as fire was fastly approaching. pic.twitter.com/scvJxgPfbU - English Russia (@EnglishRussia1) 25. března 2018

Marný boj s kouřem

Lidé panikařili, začali do sebe strkat a utlačovali děti. "Na schodišti se snažili nějací muži dav uklidnit. Někdo tam ve spěchu zakopl a spadl, ale kdosi další mu hned pomohl postavit se na nohy," uvedla Zarečnevová dále ve svém příspěvku. Potvrdila také svědectví zoufalého otce tří dcer Lillevyalije. "Nějaký muž tam řval, že jeho děti jsou uvězněné v kině. Našel na zemi nějaký klobouk, polil ho vodou a snažil se dostat do haly. Ale kouř byl tak hustý, že to jednoduše nepomohlo. Zeptal se jednoho ze záchranářů, jestli má dýchací masku, ale ten jen zoufale roztáhl ruce. Dostat se k těm dětem bylo marné," komentovala.

"Došlo k vážným porušením bezpečnosti, a to jak v době, kdy bylo obchodní centrum otevřeno, tak i během záchranné operace. Únikové východy byly zablokované. Dál se prošetřují informace ohledně dalších možných porušení bezpečnostních předpisů," cituje CNN mluvčí ruské vyšetřovací komise Světlanu Petrenkovou.

Zhruba sto lidí bylo evakuováno, dvacet psychologů pečuje o ty, jejichž příbuzní se stále pohřešují. Formálně bylo identifikováno 25 mrtvých, z nich 13 byly děti, sdělila v úterý ruská ministryně Veronika Skvortsová tiskové agentuře TASS.

Obchodní centrum na Sibiři o velkosti 23 tisíc metrů čtverečních bylo otevřeno v roce 2013. Disponuje 250 parkovacími místy a kromě mnoha obchodů se v něm nacházel také bowling, dětský koutek, kino a malá zoo pro děti, informuje TASS.

Svět posílá kondolence

Své kondolence obětem neštěstí kromě prezidenta Vladimira Putina poslali také významní světoví lídři. "Jeho svatost papeže Františka hluboce zarmoutila zpráva o požáru, který zasáhl komplex v Kemerovu, a projevuje svou hlubokou soustrast všem, které tato tragédie zasáhla," uvádí papež ve svém telegramu.

"Německý lid a já osobně jsme slyšeli o hrozných událostech v souvislosti s katastrofálním požárem v Kemerovu, kde je tolik mrtvých a zraněných lidí. Truchlíme s vámi, naše myšlenky jsou s oběťmi a jejich příbuznými," prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová.

Na centrálním náměstí sibiřského města, kde k tragédii došlo, se sešly tisíce demonstrantů, kteří kritizují údajně liknavý postup úřadů při vyšetřování. Lidé žádají pravdivé informace o neštěstí a požadují demisi kemerovského gubernátora Amana Tulejeva, píše ČTK. Více se dočtete ZDE.