Trumpa "upálíme". Ruské nadšení opadlo, kozáci mu vzali hodnost

Kozáci z petrohradské skupiny Irbis odebrali Donalda Trumpovi titul čestného kozáka i důstojnickou hodnost, které mu udělili před dvěma lety ve všeobecném nadšení z nového amerického prezidenta, slibujícího zlepšení vztahů s Ruskem. Mezitím euforie opadla a vztahy obou velmocí se vyhrotily ještě více než za dob Trumpova předchůdce.

"Pochopili jsme, že jsme se spletli, a tak jsme se rozhodli Trumpa degradovat a s hanbou vyloučit z našeho společenství. Tak se i stalo," řekl novinářům ataman Irbisu (v ruštině levhart sněžný) Andrej Poljakov.

