Turecko dá při koupi raket přednost Rusku před USA

Moskva počítá s tím, že dohoda s Tureckem o prodeji ruských systémů protivzdušné obrany S-400 platí. Prohlásil to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na úterní zprávy, že Američané schválili případný prodej konkurenčního raketového systému Patriot do Turecka. Rusko přitom nemá obavy, že by Turecko jako členská země NATO vyzradilo Američanům citlivé údaje o systému S-400. Aliance ovšem Turecko před nákupem ruských raket varuje.

Podle prohlášení ministerstva obrany USA relevantní americké instituce souhlasí s prodejem systémů Patriot do Turecka; může jít o zakázku ve výši 3,5 miliardy dolarů (asi 79 miliard korun). Turecko má přitom již s Ruskem podepsanou smlouvu, která je cenově výhodnější. "Nejde o spojené procesy, v daném případě realizujeme smlouvy, které již máme s našimi tureckými kolegy," prohlásil Peskov podle agentury TASS.

Ankara a Moskva podepsaly loni v prosinci dohodu, na jejímž základě má Rusko dodat Turecku čtyři jednotky systému protivzdušné obrany S-400 za 2,5 miliardy dolarů (asi 56,5 miliardy korun). Dodávky těchto raket podle dohody začnou v červenci příštího roku.

USA a NATO opakovaně varovaly Turecko, že ruské rakety nejsou kompatibilní s aliančním systémem protivzdušné obrany a že jejich nákup může vést k sankcím ze strany Washingtonu. Turecko minulý týden podle agentury Reuters prohlásilo, že nákup systému S-400 nelze zvrátit. Potřebuje ale koupit i další obranné systémy od USA.

Systém S-400 je ruskou protiváhou amerických protiraketových systémů THAAD a raketového systému Patriot. Americký Kongres loni schválil zákon, jenž má Rusko potrestat za agresivní chování vůči Ukrajině a za údajné vměšování do amerických prezidentských voleb. Tento normativní akt hrozí zavedením ekonomických sankcí proti státům, které uzavřou zbrojní kontrakt s ruskými firmami. Dohodu o koupi systémů S-400 už přitom vedle Turecka uzavřely i Čína a Indie.