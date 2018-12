Ukrajinskou záložní armádu čekají vojenská cvičení, reagují na Rusko

Na Ukrajině začnou v rámci vyhlášeného válečného stavu v nejbližší době vojenská cvičení armádních záloh. Ministerstvo obrany oznámilo, že první rezervisté budou na cvičení povoláni v pondělí, cvičení by mělo trvat deset dní. Ukrajinský prezident Petro Porošenko znovu obvinil Moskvu, že po nedávném námořním incidentu k hranicím s Ukrajinou nechala přemístit na 80 tisíc vojáků.

"Rusko rozmístilo pozemní jednotky o 80 tisících mužích, asi 1400 dělostřeleckých a raketových systémů, 900 tanků, 2300 obrněných vozidel, asi 500 letadel a 300 vrtulníků", napsal Porošenko na twitteru. Informace ukrajinského prezidenta zatím není možné ověřit, konstatovala agentura AP. Pokud by však byla pravdivá, znamenalo by to, že Moskva zalarmovala většinu ozbrojených sil ve svém západním vojenském okruhu.

Současné napětí mezi Kyjevem a Moskvou způsobil incident v Kerčském průlivu, který se odehrál minulou neděli. Porošenko po ostřelování a zadržení ukrajinských lodí ruskými silami vyhlásil válečný stav v deseti oblastech Ukrajiny. Rusko považuje námořní střet za provokaci Ukrajiny.