USA musejí dozrát k dialogu. Rusko nehodlá být iniciativní

Rusko nemůže nyní dělat nic jiného než čekat, až Spojené státy dozrají k dialogu v otázce odzbrojení. V reakci na odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987 to agentuře TASS řekl šéf zahraničního výrobu horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. Osud smlouvy INF je nyní podle něj plně v rukou Washingtonu. Po pátečním oznámení USA o odstoupení od smlouvy v sobotu stejný krok oznámilo i Rusko.

"Rusko už nemusí stát a klepat na zavřené dveře, předkládat Spojeným státům různé varianty odzbrojení. Teď nám nezbývá než čekat, až Washington dozraje k dialogu," uvedl v rozhovoru Kosačov. "Osud smlouvy závisel a nadále bude záviset na krocích USA," dodal. Moskva podle něj bude pečlivě sledovat, jak bude Washington dál postupovat.

Spojené státy v pátek oznámily odstoupení od smlouvy INF, kterou podle nich Moskva porušuje. Oznámením Washingtonu se spustila půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu na schůzce s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojguem oznámil, že Moskva rovněž od smlouvy INF odstupuje.

Putin stejně jako Kosačov už v sobotu řekl, že ruští diplomaté nebudou iniciovat žádná jednání se Spojenými státy a budou čekat na to, s čím přijde Washington.

Pokud Spojené státy umístí rakety krátkého a středního doletu v blízkosti ruské hranice, Rusko na to podle Kosačova odpovídajícím způsobem zareaguje a rozmístí rakety u svých hranic i na území svých spojenců. "Uděláme to ale pouze v odpovědi na kroky USA. Ne iniciativně," dodal člen horní komory ruského parlamentu. Zároveň zdůraznil, že rozmístění raket v Evropě by způsobilo narušení "bezpečnostní rovnováhy".

Spojené státy podle Kosačova nicméně rovnováhu sil nechtějí a dělají vše, aby narušily systém, který vznikl během studené války. "Očividně chtějí jednostrannou vojenskou převahu na poli jaderných a konvenčních zbraní, aby světu vnutily svoji vůli a své zájmy," dodal předseda zahraničního výrobu Rady federace.

Smlouva INF uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až pět tisíc kilometrů. Jako jediná v dějinách se tak vztahuje na celou třídu zbraní. Sovětské rakety tehdy byly i na československém území.