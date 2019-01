V Kerčském průlivu vybuchl tanker. Zemřelo čtrnáct lidí

Nejméně 14 námořníků zahynulo při explozi a požáru dvou lodí plujících v Kerčském průlivu pod tanzanskou vlajkou. Oznámila to ruská agentura TASS, podle níž bylo na obou lodích celkem 31 lidí. Dvanáct námořníků se přivolaným ruským lodím podařilo zachránit, osud ostatních pěti zatím není jasný.

Požár podle dosavadních informací vyvolal výbuch, k němuž došlo při přečerpávání stlačeného plynu z tankeru do druhého plavidla. Oheň zachvátil obě lodi, členové posádek vyskakovali z hořících lodí do moře, jehož teplota se pohybovala čtyři stupně nad nulou. Do záchranné akce se zapojilo kolem deseti ruských lodí, uvádějí ruské zdroje.

Z moře bylo vytaženo jedenáct mrtvých těl, tři lidé se utopili před očima záchranářů a jejich těla se zatím nepodařilo najít, řekl novinářům mluvčí ruské pobřežní služby Alexej Kravčenko.

Na místo neštěstí vzdálené asi 25 kilometrů od východních břehů anektovaného Krymu byly podle TASS vyslány dvě armádní vlečné lodi Černomořské flotily. Oheň se zatím nepodařilo uhasit, potopení lodí údajně bezprostředně nehrozí a ohroženy nejsou ani jiné lodě nacházející se v průlivu. Úřady se ale obávají značných ekologických škod.

Plavba v průlivu oddělujícím Černé a Azovské moře se nezastavila. Obě lodi při přečerpávací operaci kotvily v mezinárodních vodách, podle TASS v místech, kde nejsou podobné operace povoleny. Posádku lodí tvořili Turci a Indové.