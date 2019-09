V Minsku bude sjednána další výměna zajatců

Příští výměna zajatců, tentokrát mezi Ukrajinou a donbaskými povstalci, bude tématem jednání na mírových rozhovorech v Minsku 18. září. Napsala to agentura Interfax s odvoláním na informované zdroje. Separatisté by měli z věznic v Doněcké a Luhanské oblasti propustit 200 zajatých Ukrajinců, Kyjev by měl osvobodit sedmdesát povstalců.

Výměna má navázat na sobotní osvobození 35 Ukrajinců vězněných v Rusku a 35 Rusů zadržovaných na Ukrajině. I když po propuknutí donbaské krize nebyla sobotní výměna první ani největší, poprvé ji dojednali nejvyšší představitelé Ukrajiny a Ruska. V seznamu osvobozených osob se navíc objevují známá jména.

V běloruské metropoli se o míru na východě Ukrajiny jedná prakticky od počátku konfliktu v roce 2014. Vyjednavači z Ukrajiny, Donbasu a Ruska dospěli k dvěma mírovým dohodám a poměrně velkému počtu dojednaných příměří, kromě zmírnění intenzity bojů ale jednání velký vliv na situaci v Donbasu nemělo.

Ukrajinská kontrarozvědka SBU oznámila, že na území kontrolovaném proruskými povstalci je zadržováno 227 Ukrajinců, Kyjev údajně vězní 208 povstalců. Údaje publikované znepřátelenými stranami se ale často výrazně liší.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru se serverem Krym.Realii řekl, že do další etapy výměny vězňů budou zařazení krymští Tataři, které ruská okupační správa zadržela po anexi poloostrova v roce 2014.