V ruském Jekatěrinburgu probíhá soud s bývalým starostou, je obviněn z diskreditace armády

V Jekatěrinburgu na Urale začal soud s bývalým starostou, opozičním politikem Jevgenijem Rojzmanem, obviněným z "diskreditace" ruské armády. "Rizika jsou známá, hrozí mi až tři roky. Náladu mám normální. Už tomu všemu rozumím," řekl obžalovaný novinářům podle agentury Interfax. Rojzman podle ní zopakoval, že se k vině nepřiznává.

Diskreditací armády se v současném Rusku rozumí jakékoli prohlášení o činnosti ruských vojáků na Ukrajině, které není v souladu s oficiálním ruským výkladem.

Rojzmana zadrželi v Jekatěrinburgu loni v srpnu a následně obvinili z veřejného počínání zaměřeného na diskreditaci ruských ozbrojených sil. Podle vyšetřovatelů obeznámil neupřesněný počet svých posluchačů s přesvědčením, že nasazení ruských vojsk proti Ukrajině není správné. Zůstal na svobodě, ale soud mu zakázal internet, mobilní telefon a návštěvy veřejných míst. Rusko na sousední Ukrajinu zaútočilo loni 24. února, napadená země se agresi brání dodnes.

Minulý měsíc soud v Jekatěrinburgu poslal někdejšího starostu tohoto uralského města na 14 dní do vězení za "předvádění extremistické symboliky v sociálních sítích". Konkrétně se jednalo o symbol Fondu boje proti korupci opozičního předáka Alexeje Navalného. Obhajoba marně argumentovala, že zmíněný symbol Navalného organizace, kterou úřady zakázaly jako extremistickou, se objevil na stránce "Jevgenij Rojzman" v ruské sociální síti VKontakte, se kterou ale skutečný Rojzman nemá nic společného. Policie si nedala ani tu práci, aby vypátrala, komu stránka patří a kdo ji používá. Kromě toho promlčecí lhůta podle obhajoby již uplynula.

Loni v srpnu byl politik zadržen na 48 hodin a za diskreditaci armády byl opakovaně pokutován, dohromady částkou 150.000 rublů (asi 44.000 Kč). Další pokutu ve výši 85.000 rublů musel zaplatit za neúctu k úřadům.

Represe proti kritikům režimu ruského prezidenta Vladimira Putina se vystupňovaly po loňském vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Většina oponentů uprchla do zahraničí, další zavřeli do vězení. Tento měsíc si opoziční politik Vladimir Kara-Murza vyslechl rozsudek, podle kterého si má odpykat 25 let ve vězení za "vlastizradu", protože kritizoval ruské poměry ve svých vystoupeních v zahraničí. Kara-Murza dříve přirovnal soud k vykonstruovaným procesům za vlády sovětského diktátora Josifa Stalina.