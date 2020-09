Zdravotní stav Navalného se lepší. Dýchat může bez přístoje

Zdravotní stav kritika Kremlu Alexeje Navalného se dál zlepšuje. Už mu nemusí být poskytováno umělé dýchání a občas může opustit lůžko. Oznámila to berlínská klinika Charité, která o ruského pacienta pečuje. Navalnyj, který byl podle expertů v Rusku otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, už může například krátce vstát z nemocničního lůžka, uvedla berlínská klinika.

"Nyní podstupuje mobilizaci a je schopen na krátké chvíle opustit své lůžko," uvedla nemocnice. Kromě toho byl Navalnyj podle kliniky úspěšně zcela odpojen od mechanické ventilace.

Německá vláda v pondělí oznámila, že kromě německých expertů i laboratoře ve Švédsku a ve Francii nezávisle na sobě na základě zkoumání vzorků dospěly k závěru, že Navalnyj byl otráven novičokem, což je látka vyvinutá v bývalém Sovětském svazu.

Do Berlína byl Navalnyj převezen v kómatu z nemocnice v ruském Omsku několik dní poté, co během letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna zkolaboval.