Zemřel za Putina vězněný disident Sergej Mochnatkin

Ruský disident a obhájce lidských práv Sergej Mochnatkin zemřel ve čtvrtek ve věku 66 let. Oznámila to ruská média s odvoláním na publicistu Viktora Šenderoviče. "Zemřel Sergej Mochnatkin. Zabíjeli jej mnoho let a zabili. Stesk a vztek," napsal Šenderovič na facebooku.

Mochnatkinovo úmrtí podle serveru Newsru.com potvrdila jeho manželka s tím, že muž zemřel na jednotce intenzivní péče v Moskvě. Pohřeb se bude nejspíše konat po skončení stávajících omezení kvůli koronaviru, aby se lidé mohli se zesnulým rozloučit.

Agentura Interfax připomněla, že Mochnatkin, který se angažoval v nevládním hnutí Za lidská práva, byl v roce 2010 odsouzen za násilí vůči policistovi na opoziční demonstraci, ale tehdejší prezident Dmitrij Medveděv jej omilostnil. V roce 2014 byl znovu odsouzen, tentokrát na 4,5 roku, a to opět za násilí proti policistům při nepovolené opoziční demonstraci v Moskvě.

V červnu 2016 mu soud prodloužil trest o 11 měsíců za urážky vězeňských dozorců. O rok později dostal další dva roky kvůli "dezorganizaci práce v nápravném zařízení"; prý kladl odpor dozorcům a jednoho z nich udeřil. Podle advokátů mělo nové odsouzení zakrýt skutečnost, že dozorci vězně zbili. Na svobodu vyšel v prosinci 2018.

Loni v prosinci byl Mochnatkin hospitalizován ve vážném stavu kvůli komplikacím se zraněním, které utrpěl ve vězení u Archangelska na severu Ruska. Podle jeho slov jej v březnu 2016 zmlátili dozorci a vážně mu poranili páteř, dodal Interfax.

Přestože byl vážně zraněn, vězeňští lékaři Mochnatkinovi podle jeho advokátů odpírali ošetření. Archangelská vězeňská správa incident přiznávala, popírala však, že by Mochnatkin utrpěl zranění páteře. Podle lékařské zprávy, která se dostala do médií, zranění v podobě dvou zlomených obratlů způsobila značnou ztrátu vězňovy práceschopnosti a lze je označit za těžká. "Připomíná to historii s disidenty za sovětské éry," řekla stanici Echo Moskvy opoziční aktivistka Zoja Svetovová.