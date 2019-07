"Zmlácené" Rusky upozorňují na domácí násilí

Tisíce Rusek vystavují na sociálních sítích vlastnoručně pořízené snímky svých tváří s falešnými modřinami a krví ve snaze přimět vládu k přijetí zákona proti domácímu násilí. Kampaň s heslem "nechtěla jsem zemřít" rozběhly dvě aktivistky na ochranu lidských práv Alena Popovová a Alexandra Mitrošinová poté, co Ruskem otřásla série případů sexuálního zneužívání a vražd v rodinách a rozpoutala vášnivé debaty o domácím násilí. Kampaně si povšimly i britská stanice BBC a nadace Thompson Reuters.

Ruské zákony nespecifikují domácí násilí jako trestný čin, respektive ruská vláda v roce 2017 dekriminalizovala některé formy domácího násilí, což podle aktivistek celkově oslabilo ochranu žen a dětí před násilím a zneužíváním ve vlastní rodině. Násilníkovi, který zbije člena vlastní rodiny, hrozí jen pokuta, pokud se násilí nedopustí častěji než jednou za rok.

"V Rusku je 16 milionů obětí domácího násilí. V Rusku je ale chráněn násilník, a ne oběť. (Policisté) postiženým říkají: 'Až bude mrtvola, přijedeme a sepíšeme to.' Čtyři pětiny žen uvězněných za vraždu sedí za to, že se bránily tyranovi," napsala Popovová na svém účtu na Instagramu s tím, že by nebylo tolika mrtvých, kdyby existoval zákon proti domácímu násilí. A to i podle úředních odhadů každá pátá žena v Rusku okusila násilí od příbuzných či partnera. Avšak kvůli nečinnosti policie se oběť při vlastní sebeobraně snadno stává obviněnou.

Otřesný případ

Kampaň souvisí i s akcemi na podporu tří sester Chačaturjanových, které podle jejich tvrzení celá léta bil a zneužíval jejich vlastní otec. Loni v létě jej zabily - a teď dívkám ve věku 17, 18 a 19 let hrozí až 20 let za mřížemi za úkladnou vraždu. Demonstrace, která se má na výročí tragédie konat v Petrohradu, má současně požadovat přijetí zákona postihujícího násilí v rodině.

"Zákony proti domácímu násilí a o pomoci obětem úspěšně fungují ve více než 140 zemích světa. Ale ne v Rusku. V Rusku není domácí násilí trestným činem. V Rusku státní hodnostáři nazývají zmlácení plácnutím. V Rusku muž zbije ženu, zaplatí pokutu z rodinného rozpočtu a vrátí se domů. V Rusku nás nic nechrání. V Rusku má oběť jedinou volbu: umřít, anebo zabít a jít do vězení," praví se v petici za přijetí příslušného zákona, pod kterou se podepsalo už půl milionu lidí.

Mnoho žen, které podepsaly petici, se také zapojilo do kampaně vlastními snímky. Alexandra Mitrošinová, jejíž snímek na Instagramu získal více než 430 000 příznivců, vyprávěla příběh Oxany Sadykovové, zavražděné 8. července. Tu údajně manžel mlátil tak dlouho, až na něj podala trestní oznámení a požádala o rozvod. Po výslechu na policii se násilník 8. července vrátil domů a ženu zabil před očima osmiletého syna. "Oxana by byla naživu, kdyby existoval zákon o domácím násilí," zdůraznila Mitrošinová.

"Každou třetí ženu v Rusku bije její manžel či partner. Každých 45 minut je zabita jedna Ruska ve svém domově, a to je počet, z něhož mrazí," napsala blogerka Oxana Kravcovová.

Tyto názory sdílí i poslankyně Oksana Puškinová, která nyní pracuje na návrhu zákona o prevenci domácího násilí.

Jen polovina Rusů souhlasí, že domácí násilí by měl být trestný čin

Podle průzkumu agentury FOM z loňského prosince se 55 procent dotázaných Rusů domnívá, že domácí násilí by mělo být považováno za trestný čin. Jen čtvrtina dotázaných podpořila zmírnění zákona z předloňského roku.

Nedávno ruské sociální sítě rozčeřila obdobná kampaň, vedená pod heslem "sama jsem si to nezavinila", spuštěná na obranu dívky obviněné policií z vážné újmy na zdraví - tu způsobila svým perořízkem muži, který se ji pokusil znásilnit. Oznámila to policii, ale až po násilníkovi.

Popovová podle BBC připustila, že zpočátku pochybovala, zda Instagram může být vhodným prostředím pro vytvoření "silného hnutí" zasazujícího se za ochranu obětí násilí. Blogerky, které se zapojily, sice sklidily i hodně negativních ohlasů, ale kampaň pomohla změnit tón debaty ve společnosti a i poslanci nyní hovoří, že téma domácího násilí je "velice důležité".