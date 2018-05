Zničte Krymský most, doporučil Ukrajině americký tisk. Rusko běsní

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu se ohradilo proti článku amerického časopisu The Washington Examiner, který ve středu v komentáři vyzval Ukrajinu, aby vyhodila do povětří nově vybudovaný most spojující Rusko s anektovaným Krymem. Oznámila to dnes agentura Interfax. Ruská ambasáda čeká od redakce vysvětlení.

Americký konzervativní týdeník v článku nazvaném "Ukrajina by měla vyhodit do povětří Putinův krymský most" napsal, že "Ukrajina má naštěstí prostředky k leteckému úderu proti mostu, aby ho aspoň dočasně vyřadila z provozu". Most je prý dostatečně dlouhý, aby bylo možné se vyhnout riziku lidských obětí.

Ruský prezident Vladimir Putin by nejspíš odpověděl eskalací napětí na východě Ukrajiny. "Ta ale během příštích několika měsíců pravděpodobně stejně přijde," napsal autor komentáře. Ukrajinská letadla by mohla letět nízko, aby se vyhnula ruské protivzdušné obraně a USA by měly v této operaci Kyjev podpořit, píše se v článku. "Morální naléhavost takovéto akce je zřejmá," uvádí The Washington Examiner.

Článek podle ruského velvyslanectví překročil veškeré hranice novinářské etiky. "Očekáváme vysvětlení, protože daný materiál je odrazem redakční politiky. Svoboda slova nemůže být ospravedlněním výzvy k teroristickému aktu a k zabíjení lidí," citovala agentura z prohlášení ruských diplomatů.