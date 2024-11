Rusko poslalo do KLDR darem více než 70 zvířat včetně medvědů a jaků

Rusko poslalo darem do zoologické zahrady v severokorejském Pchjongjangu více než 70 zvířat včetně medvědů, jaků, kachen a papoušků kakadu. Informovala o tom dnes agentura AP, podle níž jde o další známku sílící spolupráce mezi Ruskem a KLDR. To potvrzuje i skutečnost, že zvířata byla do severokorejské metropole přepravena na palubě vládního letounu.

"Historicky hrála zvířata ve vztazích mezi státy vždy zvláštní roli. Bývala darovávána na znamení podpory, laskavosti a péče," uvedl v televizním projevu ruský ministr přírodních zdrojů Alexandr Kozlov, který do Pchjongjangu cestoval společně se zvířaty.

Dodávka zahrnovala lva pustinného, dva medvědy, dva jaky domácí, 25 bažantů, 40 kachniček mandarinských a pět kakadu bílých, uvedla dnes ruská vláda v prohlášení.

V červnu prezident Vladimir Putin odcestoval do Severní Koreje, kde se setkal s jejím vůdcem Kim Čong-unem. Podepsali "smlouvu o komplexním strategickém partnerství", která představuje nejsilnější spojení mezi Moskvou a Pchjongjangem od konce studené války. Obě země jsou terčem západních sankcí.

Od té doby bylo podle informací amerických, jihokorejských a ukrajinských zpravodajských služeb do Ruska vysláno až 12.000 severokorejských vojáků, kteří po boku ruských vojáků bojují proti Ukrajině.