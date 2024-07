Rusko se kvůli ukrajinským náletům potýká s nedostatkem benzinu, píše server

Ruský trh pohonných hmot čelí nedostatku automobilového benzinu o oktanovém číslu 95, v zemi značeném Ai-95 a přezdívaném "pětka". Důvodem je zřejmě pokračující série náletů ukrajinských dronů na ruské rafinérie, kvůli kterým výroba tohoto paliva v zemi klesla na dvouleté minimum, píše server The Moscow Times.

"Pětka prostě nestačí pro všechny," cituje server z vyjádření jednoho obchodníků agentuře Reuters, stěžujícího si, že při obchodování na burze s pohonnými hmotami chybí Ai-95 již chronicky. A kvůli tomu, že benzin chybí ve velkoobchodu, jeho ceny prudce rostou a blíží se k rekordům, dosaženým během kritického nedostatku pohonných hmot loni na podzim.

Na petrohradské surovinové burze se ceny benzinu Premium 95 v pátek vyšplhaly k 73.605 rublů (asi 19.420 Kč) za tunu. Od začátku léta stouply o 44 procent. Trh reaguje nervózně i proto, že brzy začnou podzimní opravy rafinérií a benzin může chybět ještě citelněji. Rafinérie podle zdrojů Reuters nemají volné objemy, které by bylo možné přesunout na trh, aby ceny klesly.

Objem zpracované ropy podle údajů agentury Bloomberg byl v červenci nejnižší od roku 2022 poté, co se na konci května zastavily dvě velké rafinérie, v Tuapse a Komsomolská. Na první z nich dvakrát od začátku roku zaútočily ukrajinské drony, kvůli kterým se výroba zastavila už v zimě. Tehdy obnova provozu zabrala více než tři měsíce. Celkem v červnu nefungovalo 15,5 procenta kapacit ruských rafinérií, což představuje 4,1 milionu tun, dvakrát více než v květnu, spočítal Reuters. Oficiální údaje o výrobě rafinérií se od konce května utajují, ministerstvo energetiky přestalo posílat statistickému úřadu Rosstat údaje, které dříve poskytovalo každý týden, a to s odvoláním na "geopolitickou situaci" a nezbytnost ochránit trh před hrozbou "manipulací", dodaly The Moscow Times.

Ceny benzinu Ai-92 rovněž rostou, i když pomaleji: od začátku června zdražil na burze o 23 procent.V důsledku rozdíl v ceně Ai-92 a Ai-95 poprvé v dějinách přesáhl 15.000 rublů za tunu.

Problém připouštějí v ruské vládě. "Situace s (automobilovým benzinem) 95 je napjatá," řekl tento týden v kuloárech kavkazského investičního fóra vicepremiér Alexandr Novak. Příčina ale podle něj tkví v "kampani oprav" v rafinérií. Od září se úřady opět chystají zakázat vývoz benzinu v obavě, že by se mohla zopakovat loňská krize, kdy pohonné hmoty chyběly uprostřed sklizně.

Zdroje Reuters spojují nedostatek Ai-95 ještě s tím, že poptávka po tomto benzinu v posledních letech výrazně vzrostla, ale rafinérie, které sankce odřízly od zahraničních technologií, nedokázaly zvýšit jeho výrobu.

"Před několika lety se na litr 'pětky' prodávaly tři litry 'dvojky'. Teď poměr činí dvě ku třem dokonce na benzinkách v zapadlých končinách. Čerpací stanice na výpadovkách u Moskvy prodávají stejně 'dvojky' jako 'pětky' a v létě dokonce mohou prodávat více 'pětky'," řekl majitel sítě benzinek v centrální federálním okruhu, zahrnujícím západní část evropského Ruska včetně Moskvy.

Odborníci upozorňují, že nelze bez problémů zvýšit výrobu Ai-95 namísto Ai-92. "V takovém případě se výroba Ai-92 sníží výrazněji, než se zvýší výroba Ai-95," vysvětlil technolog jedné rafinérie. "Při nezměněném podílu benzinových složek se celková výroba automobilového benzinu snižuje při zvýšení výroby benzinu s vyšším oktanovým číslem," dodal.

To, co se v odvětví děje, představuje opožděný účinek sankcí," míní nezávislý expert Kirill Rodinonov. Domnívá se, že pro úřady neexistuje dobré východisko ze situace: výrobu se nepodaří zvýšit, dokud platí sankce na dovoz zařízení pro rafinérie a dokud budou nálety dronů pokračovat, uzavřely The Moscow Times.