Rusko testuje reakci Západu na nasazení vojáků z KLDR, řekl Zelenskyj

Moskva vyrozuměla prostřednictvím zpravodajských kanálů západní spojence Kyjeva o nasazení severokorejských vojáků do války proti Ukrajině, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters. Rusko podle něj testuje reakci Západu a - pokud bude slabá - zapojí do bojů ještě více vojáků z KLDR. Rusko nyní podle ukrajinského prezidenta také připravuje dohodu se Severní Koreou o nasazení "velkého počtu civilistů" na práci v ruských zbrojovkách.

Ruský prezident Vladimir Putin "testuje, co se stane, pokud nasadí (severokorejský) kontingent. Pokud se nic nestane - a já považuji dosavadní reakci za nulovou - pak tento kontingent zvětší," řekl ukrajinský prezident jihokorejské televizi KBS podle portálu RBK-Ukrajina. Na reakci Západu podle Zelenského záleží, zda Rusko do války pošle tři tisícovky, anebo 100.000 severokorejských vojáků. "To už nebude jen kontingent, ale dvě armády bojující proti jediné armádě Ukrajiny," dodal.

V Rusku se podle ukrajinské rozvědky již nachází 12.000 vojáků z KLDR, z nichž část již byla přemístěna do Kurské oblasti na západě Ruska, kde od počátku srpna bojují ukrajinské jednotky. Až dosud Ukrajina nezaznamenala, že by se severokorejští vojáci zapojili do boje. Ale ukrajinská armáda útok Rusů a Severokorejců očekává v nejbližší době, připomněl portál.

"Je to otázka dní, a ne měsíců," řekl Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda o očekávaném nasazení vojáků z KLDR v boji. Severní Korea představuje pro Putina východisko ze situace, kdy většina Rusů nechce mobilizaci a nechce bojovat ve válce, kvůli které ruskému prezidentovi klesá popularita. Ani severokorejský vůdce Kim Čong-un, který hodlá opatřit své armádě zkušenosti z boje, ani Putin na životy svých vojáků ohledy neberou, míní ukrajinský prezident.

Zelenskyj podle Reuters rovněž uvedl, že je překvapen tím, že Čína mlčí ohledně zapojení severokorejských jednotek do války proti Ukrajině na ruské straně.

Ukrajinský prezident podle RBK-Ukrajina rovněž řekl televizi, že v reakci na zapojení KLDR do války proti Ukrajině se Kyjev v nejbližší době obrátí na Soul s podrobnou žádostí o zbraně, které nutně potřebují ukrajinští vojáci. Jde především o dělostřelectvo, protivzdušnou obranu a další důležité věci.

Ukrajina nedostávala od Jižní Koreje vojenskou pomoc, ale postoj Soulu se začal měnit poté, co KLDR odeslala do Ruska své vojáky, aby Rusům pomohli ve válce. Jihokorejský prezident již uvedl, že jeho země nebude tomu jen přihlížet se založenýma rukama. V médiích se již objevily zprávy, že Soul zvažuje přímé dodávky dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů na Ukrajinu, ale kancelář jihokorejského prezidenta to popřela, připomněl portál.

Zelenskyj v rozhovoru rovněž prohlásil, že pokud se Donald Trump v případě vítězství v amerických prezidentských volbách pokusí ukončit válku tím, že přiměje Ukrajinu k územním ústupkům vůči Rusku, tak neuspěje. Současně varoval, že případné oslabení americké podpory Ukrajině umožní Rusku okupovat více území a znemožní Ukrajině zvítězit ve válce. "Pokud Trump v případě vítězství bude chtít přimět Ukrajinu všeho se vzdát kvůli dohodě s Ruskem, ta si nemyslím, že je to nyní možné," zdůraznil podle RBK-Ukrajina.

Portál připomněl, že Trump a jeho kandidát na viceprezidenta hovořili o možnosti zmrazit konflikt a vytvořit autonomní regiony na obou stranách demilitarizované zóny, přičemž Ukrajina by se nestala členem NATO.