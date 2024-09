Ztráty obrněné techniky, která by měla ruské pěchotě otevřít cestu do ukrajinských měst a vesnic, přesáhly 10.000 kusů. Při tomto tempu ztrát by Rusko přibližně za rok mohlo přijít o schopnost zásobovat bojující armádu nezbytným množstvím techniky, upozornil server The Moscow Times, zakázaný ruskými úřady.

Od začátku války Rusko přišlo o 10.037 kusů obrněné techniky, spočítal specializovaný nizozemský web Oryx, který který na základě fotografií a záběrů z otevřených zdrojů vede statistiky zničených zbraní na ukrajinském bojišti. Uvedený údaj zahrnuje 3376 tanků, včetně 159 nejmodernějších T-90 různých verzí, 5000 bojových vozidel pěchoty a výsadkářů a obrněných transportérů a více než 1500 dalších obrněných vozidel.

Ztráty pozemní obrněné techniky jsou tak veliké, že 85 procent tanků a obrněných vozidel vysílaných nyní na frontu představuje opravená a předělaná stará sovětská technika, jak odhaduje Mezinárodní institut pro strategická studia (IISS) a britský Královský ústav pro obranná studia (RUSI).

"Při podpoře tempa útočných operací na Ukrajině se ruští vojáci ve značné míře spoléhají na opravované zásoby sovětských zbraní a techniky, zejména obrněnců," upozornili rovněž analytici amerického Institutu pro studium války (ISW).

Ale sovětské zásoby se vyčerpávají a není jasné, zda ruské zbrojovky i při další mobilizaci ekonomiky, která se jeví jasně nezbytnou, budou schopny vyrobit dostatečné množství techniky pro nahrazení ztrát, které utrpěla ruská armáda, míní ISW.

Rusko se pravděpodobně bude potýkat s rostoucími problémy při výrobě a nákupech prostředků nezbytných pro válčení na Ukrajině. Při jejich zajištění bude Kreml zřejmě stále více závislý na zahraničních partnerech," usoudili analytici.

Při nynějším tempu ztrát se podle analytiků Alexandra Golce a Pavla Luzina možnosti oprav tanků a bojových vozidel pěchoty ze starých zásob vyčerpají přibližně za rok - v druhé polovině roku 2025, poznamenaly The Moscow Times.

Server také připomněl nedávné vyjádření šéfa ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova, že se Rusko bude snažit vyhrát válku proti Ukrajině do roku 2026. Příští rok totiž pokládají v Kremlu podle Budanova za rozhodující, protože v polovině roku čeká Rusko zhoršení ekonomické a sociální situace, jakož i vážné potíže s náborem nových vojáků do armády, a to výrazně omezí možnosti válčení na Ukrajině.

Celkové ztráty všech typů ruské vojenské techniky, včetně letounů či třetiny plavidel Černomořské flotily, činí podle webu Oryx 17.856 kusů, zatímco ukrajinské ozbrojené síly přišly o 6551 kusů techniky.