Rusko za prostřednictví Kataru předalo Ukrajině devět dětí

Ruské úřady předaly Ukrajině devět dětí a mladistvých, informovala dnes zmocněnkyně Kremlu pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová. Návrat dětí pomohl zprostředkovat Katar, uvádí server The Moscow Times.

"Jde o o osm chlapců ve věku od 12 do 17 let a jednu 17letou dívku," uvedla Lvovová-Bělovová. Většina z nich podle ní žila v Rusku s příbuznými, zejména prarodiči. Tak to bylo i v případě 17leté dívky, která žila s babičkou na Krymu, ale přála si, aby mohla být sloučena se svou matkou v Kyjevě. Rusko Krym anektovalo v roce 2014.

Zástupci Kataru se účastní jednání s ukrajinskou stranou, doprovázejí děti a jejich příbuzné a hradí dopravu a další náklady.

Lvovová-Bělovová uvedla, že její úřad pomohl k tomu, aby se na Ukrajinu vrátilo 80 dětí z 62 různých rodin. Ukrajina podle ní poslala do Ruska 13 dětí, které v této zemi mají příbuzné. Ve středu Ukrajina za prostřednictví Kataru předala v Minsku ruským úřadům čtyři děti ve věku mezi třemi a 14 lety.

Kyjev obviňuje Moskvu, že po začátku plnohodnotné invaze protiprávně odvlekla z obsazených míst přes 19.000 dětí na ruské území. Moskva tato obvinění popírá. Loni v březnu Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal na Lvovovou-Bělovovou a na ruského prezidenta Vladimira Putina mezinárodní zatykač za podíl, který mají na protiprávních deportacích ukrajinských dětí.