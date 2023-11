Rusku se nepodařilo obhájit své znovuzvolení do rozhodovacího orgánu Organizace pro zákaz chemických zbraní

Rusku se nepodařilo dosáhnout svého znovuzvolení do rozhodovacího orgánu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Je to poprvé v historii, co v něm nebude zasedat, napsala agentura AFP. O tři křesla ve výkonné radě OPCW se kromě Ruska ucházely Ukrajina, Polsko a Litva.

Moskva, která minulý rok v únoru vyslala svou invazní armádu na Ukrajinu, získala nejméně hlasů - 65 z potřebných 66, uvedla agentura TASS. Současný ruský mandát vyprší v květnu příštího roku.

OPCW sídlí v Haagu a byla zřízena v roce 1997, aby monitorovala dodržování úmluvy o zákazu chemických zbraních, která tehdy nabyla účinnosti. Výkonná rada organizace, která dohlíží na její činnost a odpovídá za dodržování úmluvy o zákazu chemických zbraní, se skládá ze 41 členských států, které jsou voleny na dvouleté funkční období.

Za nepřípustné označil nezvolení Ruska do rady OPCW místopředseda ruské horní komory parlamentu Konstantin Kosačev. "Rozhodnutí výrazně oslabuje samotnou úmluvu (o zákazu chemických zbraní) a její fungování," citovala senátora agentura TASS.

Rozhodnutí stejně jako rostoucí "izolaci" Ruska na mezinárodním poli naopak přivítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "OPCW je uznávaná mezinárodní organizace a teroristé v ní nemají místo," uvedl prezident s tím, že historické vyloučení Ruska je "logickým důsledkem" jeho agrese vůči Ukrajině.

Výsledky hlasování ocenilo mimo jiné české ministerstvo zahraničí. "Blahopřejeme Litvě, Polsku a Ukrajině ke křeslu ve Výkonné radě OPCW. Rusko zjevně není považováno za dostatečně zodpovědného kandidáta kvůli pokračující agresi proti Ukrajině," napsal Černínský palác na sociální síti X.

Rusko jako člen OPCW v roce 2017 uvedlo, že své zásoby chemických zbraní zničilo. Šéf organizace nicméně loni v listopadu prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu zvýšila riziko použití zbraní hromadného ničení včetně těch chemických.