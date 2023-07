Ruský podnikatel Sačkov byl odsouzen ke 14 rokům vězení

Ruský soud dnes uznal vinným z vlastizrady zakladatele počítačové firmy Group-IB Ilju Sačkova a poslal ho na 14 let do vězení. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Podle obžaloby Sačkov předal utajované informace zahraničním rozvědkám. Podnikatel už dříve vinu odmítl a jeho obhájce uvedl, že se proti verdiktu odvolá. Sačkovovi bývalí kolegové uvedli, že dnešek je černý den pro kybernetickou bezpečnost.

"S rozsudkem nesouhlasíme a samozřejmě se proti němu odvoláme," uvedl advokát Sergej Afanasjev. Obhajoba podle agentury Interfax trvala na osvobozujícím rozsudku, zatímco prokuratura žádala pro Sačkova 18 let za mřížemi. Proces se konal u moskevského městského soudu za zavřenými dveřmi.

Odsouzený si má trest odpykat ve vězení s přísným režimem. Kromě toho podle ruských médií musí zaplatit pokutu půl milionu rublů (přes 120.000 korun).

Ruská tajná služba zatkla Sačkova na konci září 2021. Podnikatel v době svého zadržení čelil obvinění ze spolupráce s blíže nespecifikovanými zahraničními zpravodajskými službami. Úřady podrobnosti o případu prakticky neposkytovaly; detaily v podobných kauzách jsou v Rusku zveřejňovány zřídka.

Sedmatřicetiletý Sačkov pomáhal před dvaceti lety založit společnost Group-IB, jednu z nejvýznamnějších ruských firem v oblasti kybernetické bezpečnosti, která letos oznámila, že z ruského trhu odchází, píše agentura Reuters. Sačkov už v Group-IB nepůsobí, ale vlastní podíl v její bývalé ruské firmě. Ta byla prodána a přejmenována na F.A.C.C.T. Sídlo Group-IB je od roku 2019 v Singapuru.

Bývalí Sačkovovi kolegové, kteří nyní působí ve firmě F.A.C.C.T., v prohlášení uvedli, že Sačkovův právní tým se odvolá a požádá ruského prezidenta Vladimira Putina, aby do případu zasáhl. "Pro nás je to složitá chvíle a pro trh kybernetické bezpečnosti černý den," sdělili. Někteří podnikatelovi podporovatelé dnes dorazili do soudní síně v černých tričkách s jeho podobiznou. V síni byly i jeho matka a přítelkyně, uvedla AFP. Samotný zakladatel Group-IB, taktéž v černém tričku, byl od ostatních oddělen sklem.

Group-IB se v době Sačkovova zatčení podle Reuters zaměřovala na odhalování kybernetických zločinů a on-line podvodů v Rusku i jinde. Mezi její zahraniční zákazníky patřily banky, energetické společnosti, telekomunikační firmy nebo Interpol.

Před svým zatčením si Sačkov v Rusku vysloužil pověst slibného byznysmena a společnost Group-IB byla jedním ze symbolů ruského technologického průmyslu. Putin udělil Sačkovovi v roce 2019 cenu pro mladé podnikatele.