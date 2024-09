Ruský útok na Lvov si vyžádal sedm obětí, město navštívila šéfka české Sněmovny

Nejméně sedm mrtvých včetně tří dětí a 47 zraněných si v noci na dnešek vyžádaly ruské útoky na západoukrajinský Lvov. Hypersonické rakety a drony zasáhly domy v centru města, uvedly ukrajinské úřady, podle ruského ministerstva obrany úder mířil na vojensko-průmyslový objekt. Město dnes shodou okolností navštívila šéfka české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Zatímco na Ukrajině pokračuje rozsáhlá obměna kabinetu, ruský prezident Vladimir Putin dnes jednal na ruském Dálném východě se spojenci Moskvy. Rusko po ukrajinských útocích rovněž hlásí několik mrtvých.

Útok na Lvov se odehrál den poté, co středoukrajinskou Poltavu zasáhl zřejmě nejhorší letošní ruský útok, při kterém přišlo o život více než 50 lidí a přes 270 dalších utrpělo zranění. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes opět vyzval spojence, aby zemi pomohli s protivzdušnou obranou, a žádal o souhlas, aby Ukrajinci mohli zbraněmi od spojenců udeřit v ruském týlu.

Východoevropská země kromě ruských útoků po více než dvou a půl letech od zahájení vojenského konfliktu zažívá rozsáhlé změny ve vládě. Demisi dnes podal ukrajinský ministr Dmytro Kuleba a ve středu rezignaci nabídli ukrajinští ministři strategického průmyslu, spravedlnosti a ochrany životního prostředí či vicepremiérky Olha Stefanišynová a Iryna Vereščuková. Ukrajinský parlament dnes schválit rezignace vicepremiérky pro evropskou a euroatlantickou integraci Stefanišynové a dalších tří ministrů, naopak nepodpořil odchod místopředsedkyně vlády a ministryně pro reintegraci okupovaných území Vereščukové. O Kulebově demisi poslanci nejednali.

Zatím není jasné, co je důvodem vládního restartu. Zelenskyj uvedl, že změny mají posílit kabinet před náročným a "extrémně důležitým podzimem". Očekává se, že podobně jako předchozí dva roky bude Ukrajina s příchodem chladnějšího počasí čelit rozsáhlým ruským útokům na energetickou infrastrukturu.

Ukrajinské letectvo během nočního ruského útoku sestřelilo čtyři rakety Kh-101, tři rakety Iskander-K a 22 útočných bezpilotních letounů Šáhed. Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, kde se ozvaly exploze, a ostřelování ruské armády zasáhlo objekt civilní infrastruktury v centru Kryvého Rihu v Dněpropetrovské oblasti. Zraněno bylo pět lidí, uvedly místní úřady.

Ruské nálety na Lvov zasáhly několik obytných budov, napsal šéf Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj na sociální síti Telegram. Podle starosty začalo hořet několik domů v blízkosti hlavního městského nádraží a poškozeno celkem bylo okolo pěti desítek staveb.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že k útoku použilo hypersonickou raketu Kinžal a že jejím cílem byl vojensko-průmyslový objekt. Moskva opakovaně tvrdí, že na Ukrajině nemíří na civilní budovy a zařízení; hlášení a snímky z Ukrajiny ale vypovídají o opaku. Rusko rovněž ničí energetickou infrastrukturu, na kterou jsou civilisté odkázáni.

Naopak nejméně tři mrtvé a pět raněných si dnes podle proruských zdrojů vyžádalo ukrajinské ostřelování okupovaného Doněcka. Dělostřelba zasáhla tržiště, uvedly tamní Ruskem dosazené úřady, podle kterých na jiném místě výbuch nálože shozené z dronu zranil dvacetiletou dívku. Tři mrtvé po ukrajinském ostřelování pohraniční vsi Novaja Tavolžanka hlásí i gubernátor ruské Belgorodské oblasti.

Škody po nočních úderech si ve Lvově prohlédla Markéta Pekarová Adamová, a to včetně trosek poničených domů. Je podle ní potřeba neustále si připomínat, že válka, kterou v únoru 2022 rozpoutalo svou invazí Rusko, pokračuje. Šéfka Sněmovny má také za to, že Ukrajina by měla mít možnost útočit i do hloubky ruského území. Pekarová Adamová během návštěvy uctila památku ukrajinských bojovníků padlých ve válce s Ruskem, když položila květiny ke hrobu neznámého vojáka, a zúčastnila se slavnostního otevření nové části lvovského prenatálního centra. Česko na zdravotnické zařízení přispělo deseti miliony korun.

Na opačném konci eurasijského kontinentu, v ruském Vladivostoku na pobřeží Japonského moře, se dnes s představiteli zemí nakloněných Moskvě setkal ruský prezident Vladimir Putin. Místopředseda srbské vlády Aleksandar Vulin ho ujistil, že Srbsko je spojencem Ruska a nikdy nezavede sankce proti Moskvě ani se nepřipojí k Severoatlantické alianci. Důvěru ve spolupráci s Ruskem Putinovi na okraj hospodářského fóra vyjádřil i čínský viceprezident Chan Čeng.