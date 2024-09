Rusové evakuovali část města Toropec, kde Ukrajinci zničili velký sklad zbraní

Velký sklad s řízenými střelami, naváděnými bombami a dělostřeleckou municí dnes podle Kyjeva úspěšně zasáhly ukrajinské drony ve městě hluboko v ruském týlu. Média informovala o rozsáhlém požáru ve městě Toropec v ruské Tverské oblasti a videozáběry z místa ukázaly silné exploze, které zaznamenaly i seismologické stanice. Ruské úřady část města na určitou dobu evakuovaly. Nejméně 13 raněných muselo být hospitalizováno, uvedlo odpoledne ruské ministerstvo zdravotnictví. Ukrajinskou akci večer ocenil prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle zdroje médií z ukrajinské tajné služby SBU byla do náletu nasazena více než stovka dronů ukrajinské výroby. Ukrajina, která se od února 2022 brání ozbrojené ruské agresi a opakovaně čelí rozsáhlým vzdušným útokům, stále čeká na to, zda jí západní partneři umožní k podobným operacím daleko za linií fronty využít jimi dodané zbraňové systémy.

Toropec, kde žije kolem 11.000 obyvatel, leží asi 380 kilometrů severozápadně od Moskvy a asi 500 kilometrů daleko od hranic Ukrajiny, napsala agentura AP.

Jen dvě hodiny před zprávou o hospitalizaci raněných gubernátor Tverské oblasti tvrdil, že nikdo nebyl vážně zraněn, upozornila ruská služba BBC. Dodala, že ruské úřady žádné výbuchy nehlásily a informovaly jen o požáru, který podle jejich verze způsobily dopadající trosky úspěšně sestřeleného bezpilotního letounu. Ministerstvo obrany však žádné sestřelené drony v Tverské oblasti neoznámilo.

Na ruský sklad v Toropci zaútočily drony SBU, vojenské rozvědky HUR a ukrajinských sil pro speciální operace, řekl agentuře Reuters, ruské službě BBC, serveru Ukrajinska pravda nebo agentuře Ukrinform nejmenovaný zdroj z SBU. Ruské ministerstvo obrany na místě podle tohoto zdroje skladovalo střely pro systémy Iskander, Točka-U, naváděné letecké pumy KAB nebo dělostřeleckou munici, které ruská armáda používá ve svém tažení proti Ukrajině.

Zničeny byly i severokorejské rakety KN-23, napsala AP s odvoláním na nejmenovaného zpravodajského důstojníka a dodala, že podle ukrajinských činitelů se na náletu podílela více než stovka dronů ukrajinské výroby.

Po příletu ukrajinských dronů začaly silné detonace, dodal zdroj. Silné exploze v Toropci jsou pozorovatelný fakt, ale další podrobnosti nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit, podotkla BBC na svém ruskojazyčném webu.

O útoku na muniční sklad psal už dříve například telegramový kanál Astra s odvoláním na svědectví místních obyvatel, který rovněž zveřejnil noční záběry, na kterých jsou vidět a slyšet exploze a požáry. Podle zprávy ruské agentury RIA Novosti z roku 2018 budovalo Rusko v Toropci místo pro skladování raket, munice a výbušnin, napsal Reuters.

Gubernátor regionu Igor Rudeňa uvedl, že oblast v noci napadly ukrajinské bezpilotní letouny, útok odrážela protivzdušná obrana a v důsledku pádu trosek dronů vypukl požár. Co hořelo, nesdělil. Správa mezitím nařídila částečnou evakuaci obyvatel Toropce do sousedního města, napsala BBC. Po několika hodinách Rudeňa oznámil, že se lidé mohou vrátit do svých domovů.

Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo o sestřelení 54 ukrajinských dronů nad pěti ruskými regiony, o Tverské oblasti se nezmínilo. Ruští představitelé zřídka zveřejňují plný rozsah škod způsobených ukrajinskými útoky, podotkl Reuters.

Agentura zároveň upozornila, že některé stanice monitorující zemětřesení zaznamenaly otřesy, které senzory vyhodnotily jako slabší zemětřesení v Tverské oblasti. Služba amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), která monitoruje požáry na Zemi přes satelity, detekovala východně od Toropce velké ohnisko požárů, upozornila BBC.

Ukrajinský prezident Zelenskyj dnes ocenil "velmi důležitý výsledek" dosažený o uplynulé noci na území Ruska, aniž by však zásah muničního skladu přímo zmínil. "Rád bych poděkoval našim vojákům, kteří zajišťují naši ukrajinskou schopnost zasáhnout nepřítele na dálku," uvedl. "Právě takové věci oslabují nepřítele. Děkuji všem zúčastněným. Taková přesnost inspiruje," prohlásil Zelenskyj a poděkoval SBU, HUR a silám speciálních operací.

Kyjev uvádí, že ukrajinské údery na Rusko jsou zaměřeny na vojenskou, energetickou a dopravní infrastrukturu, která je klíčová pro válečné úsilí Moskvy. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak dnes na Telegramu zveřejnil video s explozemi, které se šíří po sociálních sítích, a doprovodil ho poznámkou: "Demilitarizace Ruska je nezbytná k ukončení teroru." Ukrajina se ruské vojenské agresi brání už třetím rokem, vzdušným útokům čelí prakticky denně. Invazi nařídil v roce 2022 ruský prezident Vladimir Putin s argumentem, že je třeba zajistit "denacifikaci a demilitarizaci" sousední země.