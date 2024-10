Rutte krátce po jmenování do čela NATO přijel do Kyjeva, jednal se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Kyjevě jednal o situaci na bojišti a o takzvaném plánu vítězství s novým generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Ten na Ukrajinu, která se už třetím rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, přijel dva dny po svém nástupu do vedení Severoatlantické aliance na svou první oficiální cestu. Informovaly o tom agentury.

Podle serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj vyjádřil naději, že západní spojenci Kyjeva změní svůj postoj k ochraně ukrajinského nebe, a jako příklad uvedl pomoc Izraeli při nedávném íránském vzdušném útoku na něj.

"Vidíme zejména, jak se na Blízkém východě daří chránit životy lidí díky jednotě spojenců. Společné sestřelování íránských střel se nijak neliší od sestřelování ruských raket, od sestřelování íránských (dronů) Šáhedů, které spojují ruský a íránský režim," uvedl Zelenskyj na tiskové konferenci s Ruttem podle serveru.

Odkazoval tak na útok Íránu, který v úterý vypálil na Izrael více než 180 balistických střel. Většinu z nich odrazila izraelská protivzdušná obrana, které ale pomohly USA a zřejmě také Británie a Francie. Drony Šáhed jsou íránské stroje, které Rusko používá při svých vzdušných úderech na Ukrajinu.

"K ukončení ruského teroru je zapotřebí větší odhodlání partnerů v našem regionu. Budeme je i nadále přesvědčovat o nezbytnosti sestřelovat ruské rakety a drony. Chápeme však, že je to obtížné rozhodnutí," řekl ukrajinský prezident.

Na otázku, zda alianční státy mohou sestřelovat ruské rakety a drony, které naruší jejich vzdušný prostor, Rutte podle serveru BBC News odpověděl, že o tom musí rozhodnout jednotlivé členské státy aliance. "NATO už významně posílilo své síly protivzdušné obrany na východním křídle," dodal.

Zelenskyj se také poprvé vyjádřil k ukrajinskému ústupu ze strategicky důležitého města Vuhledar na východě země, který označil za správný krok. Životy vojáků, kterým hrozilo obklíčení, jsou podle něj důležitější než libovolné budovy. Opět apeloval na západní partnery, aby Ukrajině dodali více zbraní, zejména dalekonosných, aby napadená země mohla zastavit ruský útok.

"Bez vhodných zbraní nemůžeme zastavit Rusko, které využívá příslušné zbraně proti nám a vše ničí," odpověděl na otázku, jak chce Kyjev dále čelit ruské ofenzívě po ústupu z Vuhledaru.

Někdejší nizozemský premiér Rutte přijel do Kyjeva krátce po svém jmenování do čela NATO, aby Ukrajinu znovu ubezpečil o podpoře Západu. Rutte je jedním z nejaktivnějších podporovatelů Ukrajiny v Evropě od začátku ruské invaze do země v roce 2022, stál například v čele úsilí vybavit Kyjev stíhacími letouny F-16, podotkla AFP.

Svého předchůdce Jense Stoltenberga nahradil ve vedení Severoatlantické aliance v úterý. Na své první tiskové konferenci prohlásil, že náklady na podporu Ukrajiny jsou mnohem nižší, než by byly náklady v případě vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina. Podpora Ukrajiny musí podle něj pokračovat, je to důležité i pro bezpečí celé Evropy.

V Kyjevě dnes podle ukrajinských médií označil cestu Ukrajiny do NATO za nezvratnou. "Ukrajina je blíž k NATO, než kdykoliv dříve, a bude v této cestě pokračovat, dokud se nestane členem naší aliance," řekl. "Rusko v této věci nemá žádné hlasovací právo, ani právo veta," dodal.

List Ukrajinska pravda připomněl, že Rutte se na své první tiskové konferenci v roli generálního tajemníka NATO vyhnul předpovědi, kdy by Ukrajina mohla dostat pozvánku ke vstupu do aliance.