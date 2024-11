S europoslanci jsem se shodl na boji s nelegální migrací, řekl Síkela po slyšení

Český kandidát na eurokomisaře Jozef Síkela, který má mít na starosti mezinárodní partnerství, se dnes s europoslanci shodl na důležitosti boje s nelegální migrací. V prohlášení po tříhodinovém "grilování" ve Výboru pro rozvoj (DEVE) uvedl, že zásadnější neshody či tlak během slyšení nezaznamenal, na otázky se během posledních týdnů intenzivně připravoval.

"Strávil jsem poslední dny a týdny konzultacemi s celou řadou odborníků na rozvojovou pomoc, setkal jsem se i se zástupci nevládních organizací a se všemi relevantními členy výborů v Evropském parlamentu a probral jsem s nimi jejich nejdůležitější otázky," uvedl Síkela.

"Během dnešního slyšení se potvrdilo, co jsem čekal, a sice, že máme společný zájem pomáhat rozvojové pomoci, nicméně že musíme brát ve větší míře zřetel i na otázky ekonomické bezpečnosti," zhodnotil své vystoupení před europoslanci český kandidát na eurokomisaře. Konstatoval, že diskuze se vedla zejména o tom, jakým způsobem pokračovat v rozvojové pomoci, i jak chce EU v partnerských zemích prosazovat evropské hodnoty, ať už se jedná o lidská práva či rovnost pohlaví.

Podle Síkely během debaty nastalo několik momentů, kdy "do určité míry panovala neshoda napříč politickým spektrem", jiné názory na správné způsoby řešení mají totiž zástupci politických frakcí spíše levicových, frakcí středových a frakcí spíše pravicových. "Snažil jsem se ale v rámci těchto různých názorů dosáhnout rovnováhy a zdůraznit to, že v globálním světě nejsme sami a že naše snaha o dokonalost a korektnost se někdy obrací proti nám, protože naši soupeři jsou velmi asertivní a velmi agresivní a vůbec neberou na zřetel klíčové hodnoty, které se snažíme reprezentovat," prohlásil český exministr.

Se členy výboru se buď setkal nebo s nimi hovořil telefonicky, takže byl na většinu dotazů "do určité míry připraven". "Tlak pramenil spíš z toho, že šlo o velmi sledovanou událost, ve které chce každý obstát a nechce, aby se o něm psalo, že selhal," dodal.

Podle českého europoslance Ondřeje Koláře (TOP 09) z lidovecké frakce EPP, ke které patří i Síkela, je český kandidát mezi jeho kolegy velmi oceňován pro své zkušenosti ze soukromého sektoru. "To, že působil v bankovním sektoru pro něj může být plus, protože i banky přispívají do rozvojové pomoci a on tak toto téma zná, i když z jiného pohledu," uvedl Kolář, který je takzvaným náhradníkem ve výboru DEVE. "Jozef Síkela bude v uvozovkách takovým druhým ministrem zahraničí po Kaje Kallasové, protože rozvojová pomoc a programy, které EU má, slouží mimo jiné i k tomu, abychom posilovali náš vliv ve světě, abychom otevírali nové trhy a navazovali nové vztahy," dodal s tím, že jedním z hlavních úkolů budoucího eurokomisaře by mělo být vylepšení komunikace ohledně portfolia mezinárodního partnerství.

"Když Jozef Síkela portfolio získal, tak reakce u nás doma byly vesměs rozpačité až negativní a myslím si, že to bylo i nepochopením toho, co se za tím skrývá a jaká odpovědnost k tomu patří. Jeho hlavním úkolem nyní bude, aby říkal, proč je rozvoj důležitý a co z toho pozitivního plyne pro EU," uvedl Kolář.

Jeho německá kolegyně ze stejného výboru i stejné frakce Hildegard Benteleová ocenila, že se Síkela během slyšení "zavázal ke splnění konkrétních závazků". "Snažil se být ve svých odpovědích vyvážený a slíbil větší zapojení Evropského parlamentu, což je důležité i pro mé kolegy z ostatních frakcí," uvedla Benteleová, podle které bylo vystoupení českého kandidáta velmi dobré a ve svých odpovědích se neustále zlepšoval.

"Oceňuji, že si pan Síkela uvědomuje bezpečnostní a obchodní rizika spojená se závislostí na Číně. Ve svých dnešních odpovědích to dal jasně najevo. Jsem také ráda, že vnímá dezinformace jako vážnou hrozbu. Při dnešním slyšení také vyjádřil jasnou ochotu naslouchat Evropskému parlamentu a transparentně zveřejňovat veškeré údaje týkající se evropské rozvojové pomoci," uvedl česká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová z frakce Zelených. "Celkově byl však jeho přístup k portfoliu mezinárodního partnerství jen úzce zaměřený na obchodní zájmy a finanční profit, což je možná důsledek jeho zkušeností z banky a faktu, že na další části svého portfolia se teprve poslední týdny briefoval," dodala. Podle ní je důležité brát "mezinárodní vztahy komplexně, ne pouze optikou toho, kde se dá nejsnáze vydělat".

Podle českého europoslance Ondřeje Dostála (koalice Stačilo!, v EP nezařazený) byl Síkela ve svém projevu "umírněnější a pragmatičtější, což hodnotí kladně". "Nicméně portfolio, na něž je pan Síkela navržen, zvlášť po tom, jak dopadly americké volby, dává smysl jen pokud by bylo využito jako nástroj hospodářské spolupráce s respektem ke kultuře a hodnotám partnerů ze států Afriky, Asie a dalších rozvíjejících se regionů, bez šíření nejrůznějších agend a bez mentorování. To ovšem v komisi tak jak byla navržena, tedy pod paní Kajou Kallasovou a paní Ursulou von der Leyenovou, půjde stěží," uvedl Dostál na dotaz ČTK. "Aby dávalo portfolio pana Síkely, včetně působení jeho samého, smysl, musela by se EU vrátit k tomu, že byla zřízena jako nástroj míru a prosperity, nikoliv jako kvazifederace hrající si na velmoc," dodal.