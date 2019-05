Se zesnulým mužem cestuje po světě. Vytiskla si ho na karton

Po zesnulém manželovi truchlila tak moc, až se rozhodla, že i po jeho smrti s ním procestuje svět. Osmapadesátiletá Australanka Michelle Bourkeová si nechala vytisknout manželovu fotografii v životní velikosti. S lepenkovým kartonem, který snadno složí do tašky, už navštívila řadu destinací a hodlá vtom dál pokračovat. Zprávu přinesl server The Independent.

Myšlenka cestování s fotografií manžela ji napadla těsně před jeho smrtí. "Paul se mě zeptal, co budu dělat, až tu nebude. Řekla jsem mu, že budu cestovat. ‚Sbalím si tvou fotku do kufru a budu nás společně fotit na různých místech.' Dvanáct měsíců potom, co Paul zemřel, jsem se vydala na první tour z Los Angeles do Las Vegas a San Francisca i s jeho fotografií podloženou kartonem v životní velikosti," prozradila.

Vdova, jejíž manžel zemřel před dvěma lety na rakovinu, už takovým způsobem procestovala řadu míst. "Letěli jsme také do Houstonu, později jsme navštívili Paříž, Londýn, Edinburgh, Wales, Dublin a Somerset. Zajímavou památkou byl Stonehenge, protože jsem hodně toužila se tam podívat. Bylo to ticho, ale větrno. Musela jsem Paula držet, aby mi neuletěl," popisovala.

"Grand Canyon byl pozoruhodný - tamní energie byla báječná, klidná a mírumilovná. Paříž byla úžasná, s Paulem jsme vždy chtěli vidět Eiffelovu věž. Když jsem ji spatřil, plakala jsem. Byla nádherná. Cestou zpátky do Austrálie jsem ještě navštívila Singapur, abych se zrelaxovala," dodala.

Widow to return to Stonehenge with cardboard husband https://t.co/eCx8MjzrH3 pic.twitter.com/SRFckRc0DJ - BBC West Live (@BBCBristol) 22. května 2019

Fotografie, s níž cestovala, je z jejich svatby. Na další cesty si však hodlá vytisknout novou z doby, kdy její životní lásce bylo kolem padesáti let. "Paul, se kterým jsem cestovala, je Paul z naší svatby, když mu bylo 34 let. Už se ale rozpadá. Do příštího výletu ji nahradím novou, fotkou Paula z každodenního života," uzavřela.

Bourkeová se po smrti manžela rozhodně nenudí. Kromě cestování se také věnuje charitě, jež podporuje výzkum na léčbu demence a rovněž vydala dvě knihy: Konverzace s Paulem a Cestování s kartonovým Paulem, která v sobotu zamíří do australských knihkupectví.