Šéf francouzské diplomacie odmítl v Jeruzalémě kvůli policistům vejít do kostela

Návštěvu šéfa francouzské diplomacie Jeana-Noëla Barrota v Jeruzalémě dnes poznamenal diplomatický incident u římskokatolického kostela Pater Noster na Olivové hoře, který spravuje Francie. Barrot kritizoval předem nepovolený vstup ozbrojených izraelských policistů do chrámu a sám tam proto odmítl vstoupit. Izraelská policie zase krátce na tomto francouzském území zadržela dva francouzské četníky, uvedla agentura AFP.

Izraelská policie byla podle ministra ozbrojená a ke vstupu do areálu pod francouzskou správou neměla povolení. Podle Barrota je to nepřijatelné a sám proto odmítl do poutního kostela vstoupit.

"Tento útok na celistvost oblasti, za kterou je Francie odpovědná, pravděpodobně oslabí vztahy, které jsem přišel pěstovat s Izraelem v době, kdy všichni potřebujeme posunout region na cestě k míru," uvedl Barrot s odkazem na více než rok trvající válku mezi izraelskými silami a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy a Hizballáhem v Libanonu.

Oba zadržené francouzské četníky izraelská policie po krátké době opět propustila, píše Le Monde. Deník Le Figaro zveřejnil video komunikace příslušníků obou sborů v angličtině.

Francouzská diplomacie podle agentury AFP uvedla, že si kvůli incidentu předvolá izraelského velvyslance v Paříži.

Římskokatolický kostel Pater Noster ve východním Jeruzalémě stojí v místech, kde údajně Ježíš naučil své učedníky modlitbu Otčenáš. Její text je na stěnách kostela z 19. století vyveden ve 140 jazycích. Chrám je ve správě francouzského řádu karmelitánek. Kostel byl předmětem diplomatických rozepří i v minulosti.