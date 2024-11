Šéf německé konzervativní opozice Merz vyzval, aby se volby konaly už v lednu

Předseda německé opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz dnes vyzval kancléře Olafa Scholze, aby požádal parlament o důvěru okamžitě. Učinil tak poté, co se ve středu rozpadla vládní trojkoalice Scholzových sociálních demokratů (SPD), zelených a svobodných demokratů (FDP) a Scholz následně ohlásil, že o důvěru Spolkový sněm požádá v polovině ledna.

"Semaforová koalice je minulostí," uvedl Merz, který je zároveň oficiálním kandidátem na kancléře opoziční konzervativní unie CDU/CSU. Vládní trojkoalice SPD, zelených a FDP se v Německu běžně označovala jako "semaforová" kvůli barvám, které mají strany v logu, tedy červené, žluté a zelené.

Merz uvedl, že bude dnes jednat se Scholzem i prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Kancléře chce vyzvat, aby požádal ve Spolkovém sněmu o důvěru nejpozději na začátku příštího týdne. Předčasné volby by se pak podle něj mohly konat v druhé polovině ledna. Podle harmonogramu, který představil ve středu večer Scholz po krachu koaličních jednání, by se předčasné volby konaly nejpozději na konci března. V německých médiích se spekuluje o 9. březnu. Scholz chce do té doby schválit ještě zákony, které podle něj nesnesou odkladu.

K tomu, aby urychleně požádal parlament o vyslovení důvěry, vyzval Scholze dnes také zástupce opoziční bavorské CSU ve Spolkovém sněmu Alexander Dobrindt. "Nemůžeme si dovolit žádné kancléřské koma," řekl. Už ve středu se stejně vyjádřil i předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder.