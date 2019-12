Šéf OSN burcoval lidi, aby neničili přírodu. Mluvil o válce

Svět musí přestat vést válku proti přírodě a najít více politické vůle pro boj se změnami klimatu. Den před zahájením Konference OSN o změnách klimatu (COP25), která se bude konat v Madridu, to prohlásil generální tajemník OSN António Guterres.

"Bod, z kterého už není návratu, není daleko za obzorem. Je už na dohled a přibližuje se k nám velkou rychlostí," prohlásil Guterres.

Zodpovědnost za takový stav věcí podle něj nese člověk, zejména kvůli využívání fosilních paliv, jejichž spalování představuje největší část celkové produkce skleníkových plynů. Šéf OSN rovněž prohlásil, že rok 2019 se zařadí spolu s posledními čtyřmi lety mezi pět nejteplejších roků, které kdy byly na planetě zaznamenány.

"Musíme jednoduše přestat kopat a hloubit a využít širokých možností, které nám nabízí obnovitelná energie a ekologická řešení," řekl generální tajemník. Řada zemí však podle něj neplní kritéria stanovená pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015. Ta stanovila cíle, které by měly vést k udržení růstu průměrné globální teploty do roku 2030 do dvou stupňů Celsia proti období před průmyslovou revolucí.

Americký prezident Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené státy oficiálně od pařížské dohody odstupují. Pokračuje rychlé odlesňování v Amazonii, která hraje zásadní roli při zpětném pohlcování oxidu uhličitého, zatímco Čína buduje velké množství nových uhelných elektráren, uvedla agentura Reuters.

"Jasně vidíme, že největší světoví producenti (oxidu uhličitého) nepřikládají ruku k dílu. Bez nich je náš cíl nedosažitelný," prohlásil Guterres.

Ačkoliv se státům loni na klimatickém summitu v Polsku podařilo dohodnout několik dílčích opatření k dodržování a případnému prohlubování cílů pařížské klimatické dohody, na stole zůstávají některé nevyjasněné otázky. Jedna z nich se týká článku 6 dohody, který pojednává o světových emisních povolenkách a obchodováním s nimi. "Nechci ani pomyslet na možnost, že bychom se neshodli na článku 6. Jsme tu proto, abychom schválili směrnice pro zavedení článku 6, ne abychom hledali výmluvy, proč to neudělat," řekl Guterres.

Generální tajemník rovněž oznámil, že od ledna se ujme funkce zvláštního vyslance OSN pro klima guvernér britské centrální banky Mark Carney. Nahradí miliardáře Michaela Bloomberga, který nedávno oznámil kandidaturu na post amerického prezidenta.