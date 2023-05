Sekta v Keni nutila své členy hladovět, děti umíraly jako první

Děti byly donuceny umírat jako první, vypověděl o keňské sektě nutící své členy k hladovění jeden z jejích bývalých kazatelů. Listu The New York Times Titus Katana řekl, že dětem "bylo nařízeno postit se na slunci, aby zemřely rychleji". Policie již v lese Shakahola na východě Keni objevila přes 200 těl, o kterých se domnívá, že patřily členům sekty. V souvislosti s úmrtími bylo zadrženo 26 lidí, a to včetně bývalého vedoucího sekty Paula Mackenzieho (někdy psán také jako Makenzie). Více než 600 lidí se stále pohřešuje.

Katana, který býval zástupcem kazatele v sektě, nyní policii pomáhá s vyšetřováním. Listu The Sunday Times popsal údajné brutální zacházení s dětmi, které byly zavírány na pět dní do chatrčí bez jídla a vody. "Pak je zabalili do dek a pohřbili, i ty, které ještě dýchaly," vypověděl Katana.

Vyšetřovatelé se domnívají, že většina nalezených těl patří členům sekty, kteří věřili, že se držením extrémního půstu dostanou do nebe a setkají se s Ježíšem Kristem. Podle vyšetřovatelů jim to říkal šéf sekty Mackenzie, který je kvůli tomu ve vazbě. Podle výsledků pitev na prvních tělech většina z nalezených zemřela hlady. Někteří další však byli ubiti k smrti, uškrceni či udušeni. Již dříve úřady uvedly, že některým nalezeným tělům chyběla část orgánů.

Pastor Mackenzie tvrdí, že sektu nazývanou Good News International Church přestal provozovat již před čtyřmi roky. Jak ale zjistila BBC, na internetu jsou k dispozici stovky jeho kázání, z nichž některá vznikla v posledních letech. V rozhovoru s keňským listem Daily Nation Mackenzie rovněž popřel, že by nutil své následovníky k hladovění.

Ve svých modlitbách nicméně podle Katany pastor Mackenzie vystupoval proti vzdělání, které označoval za "satanské". Jak bývalý kazatel dodal, on sám ze sekty odešel kvůli tomu, že se Mackenzieho učení stalo příliš "divným". Mackenzie rovněž nabádal matky, aby během porodu nevyhledávaly lékařskou pomoc a také, aby neočkovaly své děti.

Případ sekty sídlící v lese Shakahola podle agentury AFP v Keni vyvolal debatu o přísnější regulaci aktivit konfesních organizací. V převážně křesťanské zemi podle oficiálních údajů funguje dokonce až 4000 sekt a církví.