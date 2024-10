Severní Korea vyhodila do povětří silnice spojující zemi s Jižní Koreou

Severokorejská armáda dnes na své straně silně militarizované hranice vyhodila do povětří části dvou silnic spojujících oba korejské státy, které se však vzhledem k rostoucímu nepřátelství už nepoužívají. Jihokorejská armáda v reakci na zničení části silnic severně od demarkační linie vypálila na svém území výstražné výstřely, oznámil podle tiskových agentur sbor náčelníků štábů jihokorejských ozbrojených sil. Sbor také uvedl, že jihokorejská armáda posiluje průzkum a připravenost. Čína vyzvala k deeskalaci.

Zničení silnic by odpovídalo úsilí severokorejského vůdce Kim Čong-una přerušit vztahy s Jižní Koreou, kterou propaganda vykresluje jako úhlavního nepřítele KLDR, napsala agentura AP. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení destrukci silnic odsoudilo a čin nazvalo "velmi podivným", porušujícím předchozí mezikorejské dohody. Dále připomnělo, že infrastruktura byla postavena za jihokorejské finance a že KLDR bude i nadále povinna tyto peníze splácet.

Napětí na Korejském poloostrově se zvyšuje v důsledku eskalující slovní války poté, co KLDR obvinila svého souseda z vysílání dronů nad hlavní město Pchjongjang, kde podle Severní Koreje bezpilotní letouny rozházely nad městem "obrovské množství" letáků. To KLDR nazvala politickou a vojenskou provokací, která by mohla vést k ozbrojenému konfliktu, poznamenala agentura Reuters.

K incidentu se dnes vyjádřila i Čína, která je hlavním ekonomickým a politickým podporovatelem KLDR. "Napětí na poloostrově je v rozporu se společnými zájmy všech stran," uvedlo podle agentury AFP čínské ministerstvo zahraničí a dodalo, že nejvyšší prioritou je v této chvíli zabránit novému zostření situace.

V předchozí éře uvolňování napětí na poloostrově na přelomu tisíciletí propojily oba státy dvě silnice a dvě železniční tratě, vedoucí přes silně opevněnou hranici. Ale později byl provoz postupně zastaven kvůli sporům o severokorejský jaderný program a dalších problémům, napsala AP.

Podle agentury Reuters dnes Kim Jo-čong, vlivná sestra Kim Čong-una, řekla, aniž by byla konkrétnější, že byl zajištěn "jasný důkaz" toho, že za proniknutím dronů do vzdušného prostoru nad Pchjongjangem stojí jihokorejská armáda. Mluvčí jihokorejského sboru náčelníků štábů v pondělí odmítl odpovědět na otázku, zda zmiňované bezpilotní letouny řídila jihokorejská armáda nebo civilisté, napsala agentura Reuters. Podotkla, že týž den severokorejský vůdce Kim Čong-un předsedal poradě s představiteli obrany a bezpečnosti, na které se projednávala otázka, jak zareagovat na "vážnou provokaci nepřítele", napsala státní tisková agentura KCNA.

Od letošního května vyslala KLDR nad území Jižní Koreje tisíce balonů naplněných odpadky, včetně cigaretových nedopalků a hnoje. Podle KLDR to byla reakce na posílání politických letáků v jihokorejských balonech.

KLDR v minulosti několikrát demonstrativně zničila zařízení na vlastním území, aby tak vyslala politické poselství. V roce 2020 vyhodila na hranici do povětří budovu styčného úřadu postavenou Jižní Koreou, což bylo odplatou za shazování jihokorejských letáků nad územím KLDR. V roce 2018, když začala vést rozhovory s USA o jaderné otázce, zničila tunely ve svém jaderném testovacím středisku. V roce 2008, když probíhala jednání se západními zeměmi o severokorejském odzbrojení, vyhodila do povětří chladící věž svého jaderného zařízení.