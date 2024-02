Severoatlantická aliance se podle svého šéfa Jense Stoltenberga musí připravit na konfrontaci s Ruskem, která by mohla trvat desetiletí. Spojenci by proto měli rychleji rozšířit své obranné kapacity. Stoltenberg to podle agentury DPA řekl v rozhovoru s listem Welt am Sonntag.

"NATO neusiluje o válku s Ruskem," zdůraznil čtyřiašedesátiletý šéf aliance. "Musíme se však připravit na konfrontaci, která by mohla trvat desetiletí," poznamenal zároveň. Podle Stoltenberga totiž neexistuje žádná záruka, že se ruská agrese nerozšíří i na další země, pokud vyhraje válku na Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin tento týden v rozhovoru s americkým moderátorem Tuckerem Carlsonem odmítl, že by Rusko mohlo napadnout i další země východní Evropy, jako jsou Polsko či Lotyšsko, dříve se ale podobně vyjadřoval i o Ukrajině, takže například polský vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz se už nechal slyšet, že mu nevěří.

Podle Stoltenberga je teď nejlepší obranou podporovat Ukrajinu a investovat do vojenských schopností NATO. "Odstrašování funguje pouze tehdy, pokud je věrohodné," uvedl. Proto je podle něj nutné rychleji rozšířit průmyslovou základnu, aby se daly zvýšit vojenské dodávky na Ukrajinu a zároveň doplnit zásoby v zemích NATO. "To znamená přejít od pomalé výroby v době míru k rychlé výrobě, která je nezbytná v době konfliktu," míní.

Putin, který už téměř dva roky vede válku proti Ukrajině, podle Stoltenberga připravuje ekonomiku své země na dlouhou válku. "Protože Rusko připravuje celou svou ekonomiku na válku, musíme i my udělat více pro naši bezpečnost."