Situace v Polsku je kvůli záplavám dramatická, premiér Tusk oznámil první oběť

Polsko má první oběť lijáků a záplav, v Dolnoslezském vojvodství se utopil člověk. Na tiskové konferenci v jihopolském Kladsku to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Situace po vytrvalých deštích je podle něj na mnoha místech v zemi dramatická. Nejkritičtější je podle listu Gazeta Wyborcza situace ve městě Glucholazy nedaleko českých hranic, kde se řeka vylila z břehů, a pak v Kladsku. V nedalekém městě Stronie Ślonskie se odpoledne protrhla přehrada, ulice zaplavila přívalová vlna.

Do evakuace obyvatel z nejvíce ohrožených míst se zapojily vrtulníky, a to jak vojenské, tak i policejní a od horských záchranářů z Tater, jak uvedl vicepremiér a ministr obrany Wladysław Kosiniak-Kamysz. Vrtulníky zasahují hlavně v případech, kdy nelze použít plovoucí transportéry, řekl.

První oběť záplav podle Tuska ohlásil Kladský okres. Policie později uvedla, že v obci Krosnowice asi 30 kilometrů přes hranici od českého Náchoda utonul muž. Obec je ale zaplavená, policie proto zatím případ nemůže prošetřit. V okrese v noci na dnešek přetekla přehrada, a to na potoce Wilczka v obci Miendzygórze. Ochromeno je i dopravní spojení mezi Polskem a Českem.

Tusk oznámil, že ministrovi financí nařídil, aby připravil prostředky pro mimořádnou pomoc při povodních a při odstraňování jejich následků. Avizoval také, že Varšava požádá o pomoc z prostředků Evropské unie. "Nikoho nenecháme na holičkách," napsal na X.

Okresní město Kladsko je pod vodou. "Bitvu jsme prohráli, město je zaplaveno," řekl polským médiím starosta Michal Piszko. Hladina řeky Kladská Nisa vystoupala na téměř 6,5 metru, z břehů se vylil i zhruba kilometrový kanál Mlynowka. V 16:10 hladina řeky ve městě dosahovala téměř osmi metrů a rekord z povodní v roce 1997 překonala o 141 centimetrů, napsal server Onet.pl.

Město Stronie Ślonskie, které leží v Kladském okrese a nachází se zhruba deset kilometrů od českých hranic nedaleko Javorníku, odpoledne zaplavila voda z protržené přehrady. Deník Rzeczpospolita napsal, že přehrada nevydržela nápor vody. "Je to masakr," řekl polským médiím jeden z místních.

Přehrada dříve podle listu Gazeta Wyborcza chránila před vodou Stronie Ślonskie i nedaleký Londek-Zdrój, nyní ale přívalová vlna ničí vše, co jí stojí v cestě. V Kladsku může voda překonat hodnoty z ničivých povodní v roce 1997 a vystoupat na více než sedm metrů.

Situace se v noci na dnešek na mnoha místech rychle zhoršila, napsal server Onet.pl. Úřady Slezského vojvodství na hranicích s Českou republikou varovaly před bleskovými záplavami, v sousedním Dolnoslezském vojvodství, kde přetekly dvě přehrady, je situace dramatická.

"Bohužel se splnily ty nejčernější scénáře. V tuto chvíli už nejsou žádné dobrovolné evakuace. Všechny evakuujeme, ať už chtějí, nebo ne," řekl dnes po 07:00 starosta Glucholaz Pawel Szymkowicz. Podle záběrů na sociálních sítích se voda valila ulicemi, její nápor později zničil most, před čímž úřady od rána varovaly.

Policie také dnes varovala turisty před návštěvou Jelení Hory, kde jsou v důsledku dešťů zaplavené ulice. "Současná situace zásadně omezuje pohyb pro chodce i vozidla, což může vést k závažnému ohrožení bezpečí," uvedli polští policisté v prohlášení.

Polský dopravce PKP Intercity kvůli počasí ode dneška do odvolání přerušil vlakové spojení mezi Polskem a Českem, píší polská média. některé spoje mají zkrácenou trasu do měst u českých hranic, další jsou zrušeny úplně - například expres Silesia z Ostravy do Varšavy.