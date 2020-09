Školy v Evropě se v září otevřou, roušky budou v některých zemích povinné

I přes vyšší nárůsty denně odhalovaných případů nákazy koronavirem v řadě evropských zemí vlády rozhodly, že školní rok začnou děti v lavicích. Nevrátí se tak k distanční výuce, kterou mnohé státy zavedly na jaře.

V řadě zemí ale budou muset děti nosit roušky, některé jen cestou do školy a na chodbách, jiné ovšem také ve třídách. Nošení roušek se navíc často liší podle věku žáků. Školy rovněž mnohde rozdělí výuku do menších skupin a některé proto najmou i tisíce nových účitelů.

Školy zavřené na jaře kvůli pandemii covidu-19 některé evropské země otevřely už koncem předchozího školního roku, rodiče se ale mohli rozhodnout mezi distanční a prezenční výukou, což udělala například Francie či Česká republika. Jako první v Evropě otevřelo školy už v polovině dubna po měsíční uzavírce Dánsko, v polovině května ho následovaly mimo jiné Finsko či Švýcarsko.

Na návrat dětí do školních lavic tento měsíc apeloval i generální tajemník OSN António Guterres a organizace UNICEF, podle níž nejméně třetina dětí neměla při uzavření škol za pandemie možnost distanční výuky.

Někteří studenti za návrat do školních lavic uspořádali i demonstrace, například tento měsíc v dánském městě Aarhus. Ve Španělsku pohrozily na polovinu září studentské odbory stávkou kvůli nejasným jednotným pravidlům, také učitelé v madridském regionu hrozí stávkou.

V Německu, kde už ve většině země školní rok začal, zavedla povinnost nošení roušek i ve třídách při vyučování jako jediná spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Tato nejlidnatější země Německa ale opatření zavedla jen do konce srpna a nově ho už neprodloužila. V pondělí tuto povinnost oznámilo druhé nejlidnatější Bavorsko, které bylo v rámci Německa po Severním Porýní-Vestfálsku nejvíce zasaženo koronavirem. Roušky tam budou platit ve třídách od začátku školního roku 8. září pro starší žáky.

V Itálii by se děti do školních lavic měly vrátit po půl roce ve většině země 14. září. Pravidla pro školy budou v úterý předmětem videokonference zástupců italských regionů a v pondělí by měl vládní expertní výbor upřesnit pravidla pro nošení roušek. Výuku budou moci školy mimo jiné rozdělit na dopolední a odpolední, aby zamezily většímu počtu žáků ve školách.

Nejasnosti zatím panují i v některých regionech ve Španělsku, kde školní rok začne během druhého a třetího zářijového týdne různě v jednotlivých regionech. Minulý týden vláda uvedla, že roušky ve školách by měly být povinné pro děti od šesti let. Například Katalánsko je ale hodlá vyžadovat až od 12 let, hranice šesti let má platit jen ve více zasažených oblastech. Vláda také doporučila, aby se výuka konala v menších skupinách, velikost si určí regiony. Některé z nich už oznámily, že zaměstnají tisíce dalších učitelů.

Školy v úterý otevře opět i Francie, která minulý týden zaznamenala rekordní denní nárůsty nakažených. Učitelé a starší žáci mají nosit ve vnitřních prostorách roušky a školy posunou začátky a konce vyučování tak, aby zamezily velkým skupinám při příchodu a odchodu do škol.

Na Slovensku, kde začíná školní rok ve středu, budou muset nosit roušky ve vnitřních prostorách školy učitelé a starší žáci a studenti. Výjimku dostali žáci prvního stupně základních škol a žáci s postižením sluchu nebo se středním a těžkým mentálním postižením.

Také na britských ostrovech se roušky ve školách týkají jen starších žáků, kteří je ale nemusejí nosit ve třídě, nýbrž jen na chodbách a v dalších společných prostorách. A zatímco ve Skotsku a Severním Irsku je musejí nosit všichni žáci starší 12 let, v Anglii se to týká jen oblastí zvýšeného výskytu koronavirové nákazy.

Nizozemská vláda oznámila, že děti do škol v rouškách nemusejí, nicméně některé školy žádají žáky, aby je nosili. Přísní hodlají být v Řecku, jehož ministryně školství minulý týden pohrozila, že děti bez roušek nebudou vpuštěny do škol. Školní rok v Řecku začne buď 7., nebo 14. září, rozhodnutí má podle místních médií padnout v úterý.

Všechny státy se pro nový školní rok shodují na klíčových zásadách. Rodiče nemají posílat dítě do školy, má-li horečku. Děti si mají častěji mýt ruce, nepodávat si je při pozdravu či loučení a zakrývat si při kašlání ústa rukávem či papírovým kapesníkem. Ve školách by se také mělo častěji větrat a dezinfikovat povrchy, jichž se děti často dotýkají.