Skripala mohla otrávit látka vyrobená v Česku, tvrdí Moskva

Nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko. V ruské televizi Rossija 24 to dnes řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Nad USA jako možným původcem visí otazník, poznamenala.

Nervově paralyzující bojovou látkou novičok byl počátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury otráven dvojitý agent Sergej Skripal, bývalý plukovník ruské rozvědky GRU, který britské MI6 vyzradil jména desítek ruských špionů v Evropě. Otrávena byla i jeho dcera Julija.

Státy jmenované Zacharovovou prý od konce 90. let provádějí "intenzivní výzkum" látek z projektu novičok. "Na území Sovětského svazu či v dobách jeho existence ani v éře Ruské federace nebo na jejím území se nikdy neprováděly výzkumy, jejichž skutečné nebo kódovací pojmenování bylo novičok," prohlásila podle agentury Interfax mluvčí. Žádné takové jméno nebylo podle ní patentováno a nebylo ani využito "jako symbol, šifra nebo kód".

Prohlášení Zacharovové odporuje dosavadním informacím západních, ale i ruských expertů včetně těch, kteří byli přímo zapojeni do výzkumu a vývoje sovětských chemických zbraní. Podle muže označovaného za tvůrce látky novičok Vila Mirzajanova probíhal její vývoj v éře SSSR na území sovětského Uzbekistánu. Mirzajanov z Ruska v 90. letech emigroval a žije nyní v USA.

Podle nedávné informace listu Kommersant nervově paralyzující látku novičok vyvinuli pracovníci ruského Státního vědecko-výzkumného ústavu organické chemie a technologie (GNIIOChT) koncem 80. let minulého století. Za výsledek své práce dostali Leninovu cenu, jedno z nejvyšší sovětských vyznamenání.

"Nikdy v SSSR ani v Ruské federaci nebylo slovo novičok v souvislosti s vývojem chemických substancí použito," řekla Zacharovová v ruské televizi a své tvrzení označila za "klíčové". Název, který je ruským výrazem pro slovo nováček, "byl použit pro chemickou součást a pro materiál otravné látky na Západě", dodala.

Ruským názvem podle Zacharovové odvádí Británie pozornost veřejnosti od složení otravné látky a od zemí, které její vzorky mají. "Pokud britská premiérka a britští experti oznámí vzorec, bude jasné, které země tyto látky vyvíjely, a lidé ve všech zemích pak pochopí, o co jde," řekla ruská mluvčí. "Do dnešního dne nebyly poskytnuty žádné údaje o látce, která byla použita."

"Jak dospěli k závěru o stopě související právě s Ruskem, když nám vzorky nepředali?" zeptala se Zacharovová. "Vždyť tuto látku z logiky věci nemají, neměli by ji mít. S jakými vzorky ji u sebe srovnávali, aby učinili takový závěr? Vysvětlení se nabízí, možná dokonce nikoli vysvětlení, ale otázky: buď tedy mají vzorky, které ukrývají, nebo je to všechno od začátku do konce lež," zdůraznila.

Interfax cituje slova ruského zástupce v Organizaci pro zákaz chemických zbraní Alexandra Šulgina, podle nichž v 90. letech agenti západních tajných služeb vyvezli z Ruska skupinu tamních chemických expertů spolu s dokumentací a rozpracovaným studiemi ze sovětské éry. Podle Šulgina na Západě vývoj pokračoval "a bylo dosaženo jistých výsledků". Konkrétně prý šlo o laboratoře v USA a v Británii.